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經濟
2022年2月17日星期四
技術取勝
投資策略
古洞粉嶺6宗換地加快處理 涉6000伙 恒地佔3宗 限明年中前補價
會德豐九龍貨倉申重建1782伙 規劃署不反對
國泰前外籍員工沽昇薈 4年實蝕31萬
港鐵：推新一輪租金援助與租戶共渡時艱
鄧成波家族7.6億沽宏開中心全幢
泰加未能取回逾10億 申券商NBL清盤 前身為灝天金融 暫停業務提醒客戶即日平倉
建司機中央資料庫 陳帆：有助的士業投保
港股反彈363點 獲大摩唱好中銀升5%
摩通：博彩股現價吸引 最看好金沙銀河
港交所委黄莉娟任IPO審查主管
SPAC申上市 阿里前CEO任發起人
內地通脹PPI增速齊放緩 分析：為貨幣政策進一步放寬提供空間
易綱：今年中國經濟增長或復潛在增速水平
ACCA料港今年度赤字大減 籲消費券加至7500元
千里眼內幕交易所得 判賠63投資者
永利澳門上季蝕逾2億美元 撇除撥備 近收支平衡
「失業貸款」3.64萬宗申請獲批 涉資逾25億
富達推退休後強積金基金
理想汽車奪重慶地 或設生產基地
Airbnb料首季住宿日數超疫前 多人遷郊區避疫 帶動去年收入新高
比利時允員工每周4天工作 冀推升就業率
迪士尼委資深高層制定元宇宙發展策略
張兆聰：經濟重啟股強勢 攜程可吼
技術取勝：大唐新能源宜守2.7元
劉思明：港股反彈成交淡 中國軟件追落後
周顯：基金明知股災也要死坐
湯文亮：海外買樓收租 回報不及香港
SC Capital基金主席謝崇洲：亞洲房地產可趁疫情低吸
泰國華僑任職美資後創業
技術取勝：大唐新能源宜守2.7元
【明報專訊】李寧86.5元阻力龐大（圖）
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