比利時允員工每周4天工作 冀推升就業率

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）表示，疫情帶來新工作模式，僱員和僱主將獲更大靈活度。若僱主同意，全職僱員可每周上班4天。儘管僱主可拒絕4天工作制的要求，但他們必須以書面形式向僱員作正式回覆，為拒絕4天工作制提供「堅實的理據」。

不會減工資 每周38工時不變

在新勞工政策下，僱員每天最多工作9.5小時，相當於每天上午9時上班，下午6時半下班。這意味該國目前38小時的每周工時不變。若取得企業的工會同意，每天工時最多可延至10小時。僱員也有權選擇在一周增加工時後，在下一周減少工時。

在新政策下，僱員可要求試行4天工作制6個月，並在試驗結束後，選擇繼續4天工作制，又或恢復每周工作5天。

德克羅稱，通過這項勞工改革，政府將為更具創造性及可持續性的經濟引領方向，目標是讓僱員及企業有更大的自由來安排工作時間。

不過，部分勞工權益團體批評，這項改革只是將每周工時壓縮至更少的日數完成，並沒有減輕僱員的工作壓力和負擔，主張4天工作制應減少工時，並確保僱員的工資不會減少。

近年多項4天工作制的試驗顯示，在不減少工時和工資下，4天工作制可提升僱員的生產力及健康狀况。

在冰島，該國1%人口將4天工作制的每周工時，縮減至35至36小時。研究員形容實驗結果「壓倒性成功」。

（綜合報道）

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