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Airbnb料首季住宿日數超疫前 多人遷郊區避疫 帶動去年收入新高

【明報專訊】受疫情影響，更多人遷往郊區避疫令租賃期延長，帶動民宿短租平台Airbnb（美：ABNB）在截至今年3月底首季度，客戶季度住宿日數將首次超越疫情爆發前的水平，刷新歷來紀錄。郊區住宿租賃需求強勁，推動Airbnb的2021年度收入創新高，按年增長近八成至60億美元。Airbnb形容，去年是「史上表現最好的一年」，預計即使疫情消退，業務仍將持續增長。該公司股價早段升3%。

美國通脹率創40年高位之際，上月零售市道出乎意料大幅反彈。美國零售銷售額在12月按月收縮2.5%後，在1月按月增長3.8%，遠高於分析師預期的2%升幅，這部分源於網購銷售持續增長。

市場等待聯儲局凌晨公布1月議息會議紀錄，並繼續評估俄烏局勢發展，美股3大指數早段下滑，納指跌逾1%。美國10年期國債孳息率繼續在兩厘以上徘徊。國際油價午夜前升2%。

美上月零售額增3.8%超預期

Airbnb去年預訂總額（Gross booking value，平台訂單總值）增長96%至469億美元創新高，超越疫情爆發前水平。至於去年第四季預訂28天或以上的訂單，則佔第四季預訂量的22%。對比疫情爆發前的2019年同期，比例為16%。平台第四季近一半的訂單，是一周或更長的時間。分析認為，租期延長有助平台獲利。

Airbnb預計，今年第一季收入將達14.8億美元，遠高於去年同期的8.87億美元。Airbnb表示，客戶已預訂夏季的住宿。截至1月底，與2019年同期相比，夏季的預訂日數增加25%以上。

Airbnb表示，第四季的跨境旅遊業務已恢復至2019年的76%水平。該平台押注，遙距工作及靈活度更大的工作模式成為生活常態，可使其租賃業務從中受惠。

電商巨擘Shopify（美：SHOP）公布，上季收入及調整後每股盈利勝預期，惟警告通脹等因素可能令今年上半年收入增長放慢，其股價早段挫近兩成。

LV發言人：周三起全球加價

面對生產及運輸成本增加，法國奢侈品集團LVMH（法：MC）的奢侈品牌LV發言人表示，周三起全球加價，覆蓋皮具、時尚配飾及香水等產品。

發言人沒有說明加價幅度，追蹤奢侈品市場的網站PurseBop援引市場人士估計，低端產品加幅約4%，高端產品平均加幅將介乎15%至18%。

Google擬收緊用戶私隱政策

另外，繼蘋果（美：AAPL）去年收緊用戶私隱政策保障後，Alphabet（美：GOOG）旗下Google也準備採取類似措施，限制Andriod設備的軟件對用戶的數據追蹤。

Google將引入新的廣告解決方案，限制軟件開發商與第三方共享用戶資料及數據追蹤的能力，預計將進一步影響facebook母企Meta（美：FB）等依賴數碼廣告收入的企業。Meta股價早段跌逾2%。

（綜合報道）

[國際金融]

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