經濟

富達推退休後強積金基金

【明報專訊】富達公布推出退休後強積金基金「退休易」，為股債混合基金，主要目標為65歲以上退休人士及準備在短期內退休的人士。基金集中投資於波動性較低的資產，債券最多可配置90%，環球股票最多可配置50%。65歲以下成員的管理費為1.2%，65歲以上的管理費為1.1%。

不特定派息 集中投資波動性較低資產

同業宏利早在2020年亦推出MPF退休後基金，基金每月向成員派息。富達的基金沒特定派息，富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，其基金設計有所不同，採取累積單位運作，回報反映在基金價格，而非特定派息。該行設有強積金網上提取平台，符合退休條件的成員，可設定每月、每季或每年的提取周期，提取金額可自行設定。

政府去年底公布擬修例將中國國債納入MPF可投資範圍，富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒表示，中國國債利息高於其他主權債，該基金將納入投資選擇。美聯儲或加快加息，簡立恒指這時期股票比重會減少，亦會選擇金融股、穩定資產公司等加息下受惠的公司。簡立恒稱，因為退休後投資不希望過於波動，因此股票配置會較債券為低，相對退休前的混合資產基金配置較多中港市場，該基金會偏向環球股票和大型企業，因為有較多派息穩定公司，而波幅也相對低。

上 / 下一篇新聞

古洞粉嶺6宗換地加快處理 涉6000伙 恒地佔3宗 限明年中前補價
古洞粉嶺6宗換地加快處理 涉6000伙 恒地佔3宗 限明年中前補價
會德豐九龍貨倉申重建1782伙 規劃署不反對
會德豐九龍貨倉申重建1782伙 規劃署不反對
國泰前外籍員工沽昇薈 4年實蝕31萬
國泰前外籍員工沽昇薈 4年實蝕31萬
港鐵：推新一輪租金援助與租戶共渡時艱
港鐵：推新一輪租金援助與租戶共渡時艱
鄧成波家族7.6億沽宏開中心全幢
鄧成波家族7.6億沽宏開中心全幢
泰加未能取回逾10億 申券商NBL清盤 前身為灝天金融 暫停業務提醒客戶即日平倉
泰加未能取回逾10億 申券商NBL清盤 前身為灝天金融 暫停業務提醒客戶即日平倉
建司機中央資料庫 陳帆：有助的士業投保
建司機中央資料庫 陳帆：有助的士業投保
港股反彈363點 獲大摩唱好中銀升5%
港股反彈363點 獲大摩唱好中銀升5%
摩通：博彩股現價吸引 最看好金沙銀河
摩通：博彩股現價吸引 最看好金沙銀河
港交所委黄莉娟任IPO審查主管
港交所委黄莉娟任IPO審查主管
SPAC申上市 阿里前CEO任發起人
SPAC申上市 阿里前CEO任發起人
內地通脹PPI增速齊放緩 分析：為貨幣政策進一步放寬提供空間
內地通脹PPI增速齊放緩 分析：為貨幣政策進一步放寬提供空間
易綱：今年中國經濟增長或復潛在增速水平
易綱：今年中國經濟增長或復潛在增速水平
ACCA料港今年度赤字大減 籲消費券加至7500元
ACCA料港今年度赤字大減 籲消費券加至7500元
千里眼內幕交易所得 判賠63投資者
千里眼內幕交易所得 判賠63投資者
永利澳門上季蝕逾2億美元 撇除撥備 近收支平衡
永利澳門上季蝕逾2億美元 撇除撥備 近收支平衡
「失業貸款」3.64萬宗申請獲批 涉資逾25億
「失業貸款」3.64萬宗申請獲批 涉資逾25億
理想汽車奪重慶地 或設生產基地
理想汽車奪重慶地 或設生產基地
Airbnb料首季住宿日數超疫前 多人遷郊區避疫 帶動去年收入新高
Airbnb料首季住宿日數超疫前 多人遷郊區避疫 帶動去年收入新高
比利時允員工每周4天工作 冀推升就業率
比利時允員工每周4天工作 冀推升就業率
迪士尼委資深高層制定元宇宙發展策略
迪士尼委資深高層制定元宇宙發展策略
張兆聰：經濟重啟股強勢 攜程可吼
張兆聰：經濟重啟股強勢 攜程可吼
技術取勝：大唐新能源宜守2.7元
技術取勝：大唐新能源宜守2.7元
劉思明：港股反彈成交淡 中國軟件追落後
劉思明：港股反彈成交淡 中國軟件追落後
周顯：基金明知股災也要死坐
周顯：基金明知股災也要死坐
湯文亮：海外買樓收租 回報不及香港
湯文亮：海外買樓收租 回報不及香港
SC Capital基金主席謝崇洲：亞洲房地產可趁疫情低吸
SC Capital基金主席謝崇洲：亞洲房地產可趁疫情低吸
泰國華僑任職美資後創業
泰國華僑任職美資後創業