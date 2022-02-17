「失業貸款」3.64萬宗申請獲批 涉資逾25億

平均每宗貸款額約6.9萬

許正宇表示，據參與銀行向按證保險公司提供的資料顯示，截至今年1月27日，相關銀行共接獲超過7.3萬宗申請，當中3.64萬宗、即僅一半申請由銀行向按證保險公司提交並獲批出，涉及貸款總額約25.3億元，平均每宗貸款金額約6.9萬元。他續稱，上述獲批貸款申請來自不同行業，包括運輸物流、零售、建築、餐飲、旅遊及酒店等。

不過，銀行接獲的申請中，約41%無法處理，原因包括重複申請、申請人撤回、缺少證明文件或申請人失去聯絡等。另有約6%的申請被銀行拒絕，主要由於申請人無法提供過往的就業紀錄、無法證明已失去經常收入，而不符合資格。

許正宇又透露，銀行對每宗申請的審批時間視乎個別情况而定，最短為一至兩天，個別申請最長需時一個多月，平均而言需要約25個工作天審批申請；目前銀行正處理約3000宗申請，大部分申請有待申請人向銀行提供所需的文件和資料，以核實申請人是否合乎申請資格。