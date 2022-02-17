經濟

「失業貸款」3.64萬宗申請獲批 涉資逾25億

【明報專訊】新冠疫情重挫經濟，政府去年為失業人士推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，即俗稱「失業貸款」將於今年4月截止申請。財經事務及庫務局長許正宇昨日書面回覆立法會議員有關提問時稱，目前已有3.64萬宗相關申請已獲批，涉資逾25億元。

平均每宗貸款額約6.9萬

許正宇表示，據參與銀行向按證保險公司提供的資料顯示，截至今年1月27日，相關銀行共接獲超過7.3萬宗申請，當中3.64萬宗、即僅一半申請由銀行向按證保險公司提交並獲批出，涉及貸款總額約25.3億元，平均每宗貸款金額約6.9萬元。他續稱，上述獲批貸款申請來自不同行業，包括運輸物流、零售、建築、餐飲、旅遊及酒店等。

不過，銀行接獲的申請中，約41%無法處理，原因包括重複申請、申請人撤回、缺少證明文件或申請人失去聯絡等。另有約6%的申請被銀行拒絕，主要由於申請人無法提供過往的就業紀錄、無法證明已失去經常收入，而不符合資格。

許正宇又透露，銀行對每宗申請的審批時間視乎個別情况而定，最短為一至兩天，個別申請最長需時一個多月，平均而言需要約25個工作天審批申請；目前銀行正處理約3000宗申請，大部分申請有待申請人向銀行提供所需的文件和資料，以核實申請人是否合乎申請資格。

上 / 下一篇新聞

古洞粉嶺6宗換地加快處理 涉6000伙 恒地佔3宗 限明年中前補價
古洞粉嶺6宗換地加快處理 涉6000伙 恒地佔3宗 限明年中前補價
會德豐九龍貨倉申重建1782伙 規劃署不反對
會德豐九龍貨倉申重建1782伙 規劃署不反對
國泰前外籍員工沽昇薈 4年實蝕31萬
國泰前外籍員工沽昇薈 4年實蝕31萬
港鐵：推新一輪租金援助與租戶共渡時艱
港鐵：推新一輪租金援助與租戶共渡時艱
鄧成波家族7.6億沽宏開中心全幢
鄧成波家族7.6億沽宏開中心全幢
泰加未能取回逾10億 申券商NBL清盤 前身為灝天金融 暫停業務提醒客戶即日平倉
泰加未能取回逾10億 申券商NBL清盤 前身為灝天金融 暫停業務提醒客戶即日平倉
建司機中央資料庫 陳帆：有助的士業投保
建司機中央資料庫 陳帆：有助的士業投保
港股反彈363點 獲大摩唱好中銀升5%
港股反彈363點 獲大摩唱好中銀升5%
摩通：博彩股現價吸引 最看好金沙銀河
摩通：博彩股現價吸引 最看好金沙銀河
港交所委黄莉娟任IPO審查主管
港交所委黄莉娟任IPO審查主管
SPAC申上市 阿里前CEO任發起人
SPAC申上市 阿里前CEO任發起人
內地通脹PPI增速齊放緩 分析：為貨幣政策進一步放寬提供空間
內地通脹PPI增速齊放緩 分析：為貨幣政策進一步放寬提供空間
易綱：今年中國經濟增長或復潛在增速水平
易綱：今年中國經濟增長或復潛在增速水平
ACCA料港今年度赤字大減 籲消費券加至7500元
ACCA料港今年度赤字大減 籲消費券加至7500元
千里眼內幕交易所得 判賠63投資者
千里眼內幕交易所得 判賠63投資者
永利澳門上季蝕逾2億美元 撇除撥備 近收支平衡
永利澳門上季蝕逾2億美元 撇除撥備 近收支平衡
富達推退休後強積金基金
富達推退休後強積金基金
理想汽車奪重慶地 或設生產基地
理想汽車奪重慶地 或設生產基地
Airbnb料首季住宿日數超疫前 多人遷郊區避疫 帶動去年收入新高
Airbnb料首季住宿日數超疫前 多人遷郊區避疫 帶動去年收入新高
比利時允員工每周4天工作 冀推升就業率
比利時允員工每周4天工作 冀推升就業率
迪士尼委資深高層制定元宇宙發展策略
迪士尼委資深高層制定元宇宙發展策略
張兆聰：經濟重啟股強勢 攜程可吼
張兆聰：經濟重啟股強勢 攜程可吼
技術取勝：大唐新能源宜守2.7元
技術取勝：大唐新能源宜守2.7元
劉思明：港股反彈成交淡 中國軟件追落後
劉思明：港股反彈成交淡 中國軟件追落後
周顯：基金明知股災也要死坐
周顯：基金明知股災也要死坐
湯文亮：海外買樓收租 回報不及香港
湯文亮：海外買樓收租 回報不及香港
SC Capital基金主席謝崇洲：亞洲房地產可趁疫情低吸
SC Capital基金主席謝崇洲：亞洲房地產可趁疫情低吸
泰國華僑任職美資後創業
泰國華僑任職美資後創業