經濟

ACCA料港今年度赤字大減 籲消費券加至7500元

【明報專訊】新冠肺炎疫情持續窒礙民生、經濟復蘇，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會預料，本港今個財政年度赤字約60億元，按年大幅改善，而且大幅低於政府原來預期。該行建議，在赤字收窄的情况下，政府應在下周出爐的財政預算案中，分別推出一筆過及長遠措施，包括再推電子消費券，並將金額增至7500元。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，港府去年推出電子消費券成功刺激經濟，並加速零售、餐飲等市場復蘇，故建議政府應再推出相關計劃。他補充，汲取去年派發消費券經驗，相信政府再度發放消費券，行政成本將較去年減少；政府可考慮把消費券的金額，存入60歲以上長者、合資格殘疾人士等個別有需要人士的銀行戶口，或以長者生活津貼發放。

倡稅務寬免 助納稅人企業應付疫情

鄭傑燊同時建議政府應推出一次稅務寬免，如每名納稅人及其受養人可各自獲增3萬元免稅額；另亦應為家庭津貼外籍傭工來港工作隔離等相關費用或作稅務減免。對於新一波疫情，鄭傑燊稱，現時難以估算對本港的影響程度，港府來年或連續4年錄得赤字。

此外，該會稅務委員會聯席主席何家輝指出，因應目前不確定的經濟環境，對正處於虧損的企業造成現金流壓力；該行建議政府推出稅務虧損結轉，即讓企業的稅務虧損可被允許抵消往年應評稅利潤。

相關字詞﹕電子消費券 赤字 鄭傑燊

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