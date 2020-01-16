港交所委黄莉娟任IPO審查主管

胡麗芬3月退位 傳擬離港

據港交所新聞稿，黃莉娟擁有25年執業律師經驗並專注於企業和資本市場，當中有20年於香港執業。加入港交所前，自2011年起於從凱易律師事務所擔任合伙人。此前，她在世達律師事務所任職超過五年。黄莉娟擁有香港、英國、新加坡和馬來西亞的執業資格，並擁有英國肯特大學的文學學士學位（法律及經濟）。

港交所首次公開招股（IPO）審查組主管近年屢有變動，前任聯席主管楊金隆在2019年離任後捲入新股貪污案，時任另一聯席主管史琳於2020年5月宣布離開港交所；此外，港交所於同年4月先讓劉穎補上審查組聯席主管，同年7月聘請當時在私募基金TPG亞洲出任副法律總監及基礎設施法律總監的胡麗芬加入，令團隊恢復「雙主管」制度，同時聘請前香港羅兵咸永道總監駱衍廷出任高級副總裁兼上市科合規主管，至今次再有變動。