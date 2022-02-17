經濟

摩通：博彩股現價吸引 最看好金沙銀河

【明報專訊】市場氣氛回溫，加上多家大行報告指澳門賭收在農曆新年假後維持強勁，帶動博彩股昨日做好，金沙中國（1928）昨升6.8%，為表現最佳藍籌股，開市前放榜的永利澳門（1128）升6.31%，銀河娛樂（0027）和美高梅中國（2282）均升逾5%。摩根大通報告指出，博彩股有不少估值修復空間，現價提供吸引的機會讓長線投資者累積優質資產，繼續看好博彩股。

據摩通的調查估計，2月首13日的每日平均博彩總收入為3.84億元澳門元，回復至2019年農曆新年期間的40%。即使仍有通關限制，但上周的每日平均賭收較前周仍升28.53%至4.28億元澳門元，表現仍然強勁。農曆新年後賭收過去通常來自貴賓賭客，現時即使缺乏博彩中介人仍有以上成績，情况相當值得鼓舞。

摩通審慎地預期，大灣區旅遊會在冬奧和兩會完結後，於第二季開始放鬆，並於下半年和明年加快開放，目前博彩股估值為除息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的7至8倍，較歷史中值13至14倍為低，該行預計估值可望在未來12至18個月回到常態。摩通最看好金沙和銀河，其次為永利。

富瑞報告指出，該行仍然預期大灣區為澳門首個開放免檢入境的地區，惟香港因疫情爆發或延遲旅遊開放。不過，富瑞指本港疫情死亡率低，引領香港政府以至內地放棄清零防疫政策支持經濟，有可能成為重新開放的催化劑。

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