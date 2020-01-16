經濟

港股反彈363點 獲大摩唱好中銀升5%

【明報專訊】俄羅斯周二（15日）公布撤走部分靠近烏克蘭的軍隊，局勢降溫帶動資金從避險資產回流，港股承接外圍做好，恒生指數高開70點，收復10天線（24,557點），全日大致保持高位，競價時段再拉升至24,718點收市，升1.49%或363點，結束3連跌，不過主板成交縮至1017億元。

國指收報8678點，升150點或1.77%，港股通淨流入1.2億元，結束4日淨流出。避險情緒減退，資金回流科技股，科指收報5616點，升126點或2.3%跑贏大市。阿里巴巴（9988）升3.46%，美團（3690）升2.52%，加上騰訊（0700）合共貢獻恒指升幅126點。

科指揚126點 主板成交縮至1017億

債價回落帶動美國10年期國債債息回升至2厘，金融股做好，友邦（1299）升1.85%。摩根士丹利昨發表報告，調升全數5家本地銀行股目標價（見表）。該行雖然預期今年上半年銀行貸款增長放緩，壞帳撥備亦會自去年回撥重歸正常，不過市場更關注於加息帶來淨息差改善，大摩看好2023年銀行淨息差可升達1.5厘，推動股價上升，其中以匯控（0005）和渣打（2888）對升息最為敏感。銀行股獲摩笛唱好而做好，中銀香港（2388）升5.25%。

上月5.3億淨流入MPF港股基金

第一上海首席策略師葉尚志認為，現時港股氣氛偏向謹慎，雖然恒指在25,000點水平估值仍然不貴，不過要再向上突破，則需要外圍局勢平靜、市場消化3月份聯儲局加快升息等因素配合。他仍認為港股穩步向好，但有需要居安思危。

去年美股表現強勁，是去年強積金淨流入最高的資產類別，不過加息預期升溫令美股自年初下挫。市况波動下，強積金研究機構駿隆統計，今年1月有6.16億元淨流出MPF美股基金，而保守基金在1月錄得9.39億元淨流入，去年表現較差的香港股票基金也有5.3億元淨流入。1月份最佳表現的強積金基金為恒指追蹤基金，多行均錄1.9%回報，表現最差為宏利歐洲股票基金，跌13.7%。

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