泰加未能取回逾10億 申券商NBL清盤 前身為灝天金融 暫停業務提醒客戶即日平倉

明報記者 陳偉燊

據昨日法庭排期資料顯示，高院將於今早處理的公司清盤案件中，就涉及NBL委任臨時清盤人進行閉門聆訊，涉案方包括破產管理署。本報曾經向泰加保險接管人之一、德勤中國副主席黎嘉恩查詢，他回應不能透露資料。翻查公告，泰加曾經確認在NBL開設獨立戶口，參與現貨外幣交易，並且分批將資金轉至NBL。

泰加保險接管人拒透露資料

較早前本報及其他媒體引述保監會的函件報道，該會獲證監會知會，泰加有約1.54億美元（約12.01億港元）資金存放於NBL，再透過該行投資與集團主要股東吳宇有關的Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP離岸基金（見圖）。保監其後曾要求泰加將資金轉回泰加戶口內，但最終未有遵從。

至於今次捲入案件的NBL，昨日官網上已發聲明稱「鑑於最近公司就其中一名保險公司客戶的業務協助有關當局調查」，表示將會陸續暫停所有受規管活動的業務，並要求客戶須於昨日或之前平倉、搬倉及提款。該公司表示，收到客人指示後，會盡快存款到客人指定的銀行戶口，並會進行內部審查後再重啟業務。

多名前職員曾涉「倫敦金」案受查

據證監會公眾紀錄冊顯示，NBL現時共聘有48持牌人員，當中7人為負責人員（RO）。本報曾致電NBL並嘗試與負責人之一的尹啟良聯絡，但職員指他不在辦事處，並按其提示再撥另一電話號碼，但是接聽職員指尹氏已下班。

證監會公眾紀錄冊顯示，NBL前身為灝天環球投資及灝天期貨，自2019年易名NBL至今，管理層未見大變。灝天環球投資的客戶，更可按仍運作中的灝天金融網頁超連結，依指示轉駁至NBL官網。灝天金融多名職員，曾於2018年捲入「倫敦金」騙案調查，至今未見進一步消息。