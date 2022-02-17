港鐵：推新一輪租金援助與租戶共渡時艱

港鐵公司行政總裁金澤培表示，將按個別行業及商戶，特別是中小型租戶的實際情况評估其業務所受影響程度，以不同形式的方案減輕商戶經營壓力，包括租金寬減，以及向因應政府防疫規例而需要關閉的表列處所的商戶提供特別援助。

再向醫護人員贈送車票

另外繼2020至2021年向在亞洲國際博覽館社區治療設施工作的醫護人員送贈機場快線車票後，港鐵將由今年2月中開始，再次向他們免費提供往返博覽館站和市區的車票，今次亦會包括在北大嶼山醫院香港感染控制中心工作的醫護人員，每周會送贈約3000張機場快線車票予醫院管理局作分發，並會密切留意疫情，作出適切安排以支援醫護人員。

領展：與商戶保持密切溝通

此外，領展（0823）亦因應疫情而為有需要的商戶提出支援，領展表示，在防疫措施收緊以來，一直在收集有需要支援商戶自去年12月以來的經營情况資料，並因應個別不同情况作出考慮。領展又指出，自上月晚市禁堂食以來，集團協助旗下商場及街市的食肆推廣外賣生意，同時還透過提供免費泊車優惠，以方便顧客駕車到旗下食肆購買外賣自取。領展稱，將繼續與商戶保持密切溝通，確保有需要的商戶得到適切的支援。

[香港地產]