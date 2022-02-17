國泰前外籍員工沽昇薈 4年實蝕31萬

東堤灣畔2房業主3年半實蝕8%

美聯分行高級營業經理吳楚興表示，昇薈3座低層D室，實用面積741方呎，2房1套房連士多房間隔、望海景，以957萬元易手、實呎12,915元。原業主2018年約942.8萬元購，持貨近4年，帳面獲利約14.2萬元，連使費計後料需實蝕逾31萬元或約3％。

事實上，東涌樓價至上月起回軟，本月二手市場出現價量齊跌局面，除本月迄今暫錄17宗成交，較上月同期少逾兩成外，近日更接連有業主蝕讓單位。此外，中原地產高級分區營業經理吳家威稱，東堤灣畔9座低層C室，實用面積592方呎，2房間隔，以730萬元易手、實呎12,331元。原業主2018年9月約760萬元購入，持貨約3年半，帳蝕30萬元或約4％，若連同使費計料實蝕逾64萬元或約8％。

太古城上半月均呎1.72萬 1年新低

十大屋苑本月上半月錄約70宗成交，當中鰂魚涌太古城交投最活躍、半月錄12宗成交，惟本月平均呎價約1.72萬元，按月大跌近14％，並屬去年3月均呎1.69萬元後近一年新低。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，平均呎價下跌，主要與本月過半成交低於1000萬元，並集中於樓齡最大、距離太古城站最遠的期數，令整體均呎下滑。

公二居二半月僅4宗 1年新低

資助房屋（公屋及居屋）交投亦見大幅回落。房委會最新公布本月上旬（1至16日）的公屋及居屋第二市場僅錄4宗成交，比起上月同期35宗，大幅下跌88%，預料為自2021年1月上旬的5宗、逾一年以來的新低。

其中一宗居屋成交為啟德啟朗苑C座低層7室，實用456方呎，2房間隔，以608萬元未補價成交，實呎13,333元，原業主2019年4月297.4萬元向房委會一手購入，持貨未滿3年，帳面獲利約311萬元或逾倍，扣除10%額印稅後，仍大賺250.2萬元或84%。

[香港地產]