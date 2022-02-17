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古洞粉嶺6宗換地加快處理 涉6000伙 恒地佔3宗 限明年中前補價

【明報專訊】政府近年積極發展新界北土地，繼去年底公布的《施政報告》提出北部都會區後，地政總署昨公布古洞北、粉嶺北一帶收地程序，指有關新發展區之換地申請，最遲明年中完成補地價，否則將展開收地程序。目前已有6宗申請已獲接納，料可提供約6000伙住宅，資料顯示，作為新界大地主之一的恒地（0012），佔其中3宗，地皮均位於粉嶺北烏鴉落陽、馬屎埔一帶。

明報記者 林尚民

地政總署表示，至昨日已收到13宗位於古洞北、粉嶺北新發展區的換地申請，當中有6宗已獲接納，可作進一步處理，即該等申請已符合政府公布的規劃準則，將會納入下一階段處理程序，包括敲定地契條款和評估補地價金額，申請人可選擇以標準金額計價，相關詳情將於下月底前公布。該署又稱，上述6宗申請估計涉及共約6000個私宅單位的供應。另據地政總署稱，昨發出《作業備考第1/2022號》，訂明上述新發展區餘下階段用地的換地申請，截止日期為今年8月15日，而接納具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）的期限，則為明年6月30日，如果收到的申請未能於訂明期限前完成處理，為免拖延整個工程計劃，政府會開展收地程序。

包括新世界粉嶺北「鬼屋」

據地政總署資料顯示，該6宗申請中，以恒地佔最多，共涉及3宗申請（由於部分申請涉及多於一幅地皮，故實際涉及5幅土地），全部位於烏鴉落陽一帶，包括粉嶺北13區、16區南及16區北（見圖），地盤面積合共約73萬方呎，市場估計可提供逾350萬方呎樓面，將為該集團未來重點項目之一。事實上，恒地在烏鴉落陽一帶亦有其他項目，當中一幅位於第18區、位於馬適路之地皮，2018年以25.3億元完成補地價，每方呎樓面補地價約4151元，項目第一期提供603伙，以開放式及1房為主，已申請預售，最快有機會今年推售。

上述6宗申請中，亦包括同區新世界（0017）持有的粉嶺北第14區，項目原為多幢空置10多年的洋房，故被市場稱之為「鬼屋」。資料顯示，物業2020年開始動工拆卸，當時發屋商曾指出，於2016年已向政府申請原址換地。

長實古洞北23區曾申建304伙

古洞北方面就以資策（0497）及泛海（0129）第15區較矚目，項目佔地約27.2萬方呎，發展商去年提出把地積比由3.5倍提高至4.2倍，總樓面約114.2萬方呎，將提供2593伙。至於作為龍頭發展商之一的長實（1113），旗下古洞北第23區項目，亦為上述6宗申請之一。據發展商2020年向城規會提出申請之文件顯示，地盤面積5.35萬方呎，長實當時申請放寬地積比率兩成至4.2倍，擬建2幢26至27層（包括2層地庫）住宅大廈，提供304伙，亦設1幢2層高會所，總樓面22.48萬方呎。不過同由長實持有，曾申建832個住宅單位，總樓面面積約58.12萬方呎的26A區項目，則暫未包括在該批已獲接納的申請之內。

[香港地產]

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