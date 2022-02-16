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本月新盤暫72宗成交 按月挫近八成

【明報專訊】新一波新冠疫情確診數字近日不斷攀升，影響發展商推盤步伐，加上2月為傳統淡季，新盤成交量進一步下挫。綜合市場資訊，2月1至15日（昨日），一手市場僅錄約72宗成交，比1月同期（1月1至15日）錄約314宗一手成交，大幅下跌77%。

業界料全月或僅200宗

市場人士預期，本月一手總體成交或只約200宗；值得留意的是，2020年2月錄約350宗一手成交，為近年的按月低位。

翻查資料，今年1月上半個月，新盤市場錄約314宗成交，主要來自新地（0016）元朗站上蓋The YOHO Hub第三輪銷售。另由益兆集團及俊和合作發展、被市場形容為「旺角龍牀盤」的雋薈，1月上旬售出41伙，另恒地（0012）啟德THE HENLEY III、港島半山CAINE HILL，期內分別售約8及7伙。至於1月全月整體新盤成交錄約695宗成交，較去年12月約860宗，下跌約兩成。

133 PORTOFINO今年開齋

雖然樓市氣氛受疫情影響，惟市場仍接連錄得大額豪宅成交。信置（0083）西貢對面海、已屆現樓的133 PORTOFINO，新錄洋房成交；上述1號洋房樓高3層，採4套房連工作間連廁間隔，地庫設2個車位，實用面積2373方呎，連298方呎花園及561方呎天台，可遠眺西貢海景，最新以6000萬元招標售出，實呎25,284元，為項目今年首宗成交。

信置補充，133 PORTOFINO僅餘最後9伙待售，分別為3幢洋房及6伙分層戶；項目自2020年初推出至今累售24伙，套現逾8.6億元，平均每伙成交價逾3500萬元。

相關字詞﹕雋薈 旺角龍牀盤 新冠疫情

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