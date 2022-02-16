文輝道超級豪宅 批建4洋房1座分層

樓面逾14萬呎 九倉牽頭

據屋宇署公布，去年12月共批出15份建築圖則，其中9項屬住宅及商住發展，除上述文輝道項目外，信置聯同嘉華（0173）、嘉里（0683）及招商局置地（0978）財團，於2020年投得的港鐵（0066）將軍澳日出康城第13期住宅項目，獲准建4幢58層高住宅、連康樂設施的住宅大廈，另設1幢1層高會所，總樓面涉約156萬方呎，為去年12月獲批則住宅項目中，規模最大一個。

康城13期建4幢58層高住宅

萬科香港牽頭財團2020年以37億元，每方呎樓面價約4738元投得的大埔馬窩住宅官地，獲屋宇署批建7幢11至17層高住宅，另連康樂設施的大廈，涉約76.96萬方呎。

另屋宇署公布，去年全年累計私宅動工量達18,859伙，較2020年的6704伙增逾1.21萬伙或1.81倍，創2017年後的4年新高。利嘉閣研究部主管陳海潮稱，去年樓市暢旺，且大部分時間本港疫情穩定，刺激動工量增加。

私宅落成量方面，2021年共53個項目14,387伙落成，較2020年的20,892伙減6505伙或31%，屬近6年第二低，同時全年數字未達差估署預測的18,230伙，達標率僅79%。