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淺水灣豪宅地 呎價6.2萬官地新高 爪哇爆冷擊敗眾大孖沙 近12億總價奪標

【明報專訊】雖然近日疫情急劇惡化，但無阻發展商爭奪市區優質豪宅地。上周五（11日）共收到9份標書的淺水灣南灣道豪宅地皮，由爪哇（0251）爆冷擊敗一眾大孖沙、以逾11.88億元奪標，每方呎樓面地價高見62,352元，打破一年前由九倉（0004）伙本港一眾富豪、以每方呎樓面地價逾5萬元投得山頂文輝道地皮的紀錄，成為住宅官地樓面呎價最貴新地王。

明報記者 甘潔瑩

地政總署昨日公布，爪哇旗下Success Energy Limited以11.8818億元中標，為出價最高投標者，而中標價屬市場估值10.29億至14.3億元之內。

翻查資料，住宅官地樓面地價紀錄，近年曾兩度改寫，九倉先於2020年12月以120億元、每方呎樓面地價46,272元投得山頂文輝道2至8號（雙號），打破新地（0016）在2006年以18億元、每方呎42,196元投得的山頂加列山道地皮（現為TWELVE PEAKS）。

樓面呎價高山項文輝道25%

約兩個月後，九倉伙拍有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋、華置（0127）大股東陳凱韻（即甘比）等合組財團以72.5億元，投得文輝道9及11號項目，每方呎樓面地價達50,010元。換言之，是次爪哇所屬地皮的每方呎樓面呎價62,352元，較對上紀錄高出近25%。

爪哇總投資16億 不排除收租

爪哇營業部總經理陳愷鑫回應查詢稱，項目將發展為2至4幢別墅，總投資額料約16億元，預計3至5年後落成。他表示，待項目他日落成後，不排除保留長線出租。

值得留意，爪哇旗下壽臣山道東1號洋房項目即時加價，其中一幢實用2840方呎洋房，意向價由2.8億元加價至2.98億元，加幅逾6.4%，意向實呎10.4萬元。

事實上，淺水灣一帶新地皮供應不多，對上一幅淺水灣地皮已要追溯至2012年5月，大昌地產（0088）以16.68億元投得淺水灣道近110號地皮，每方呎樓面地價39,673元，即地價近10年升約57%。

至於毗鄰上述爪哇地皮的長實（1113）淺水灣道90號豪宅，項目前身為海堤花園，長實於2007年以約10億元向「玩具大王」蔡志明購入，當時項目總樓面8.5萬方呎計，當時每方呎僅1.17萬元。

業界料落成後呎售逾10萬

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，預計爪哇待物業落成後，可享全海景，每方呎售價可達10萬元以上。

資料顯示，上述南灣道地皮面積21,173方呎，可建樓面19,056方呎。地皮在上周五截標，共收到9份標書，入標者全屬本地大孖沙，如長實、新地、信置（0083）等。

相關字詞﹕淺水灣道90號 文輝道地皮 南灣道豪宅地皮 爪哇 大昌地產

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