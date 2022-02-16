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經濟
2022年2月16日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
港首批零售綠債 保證息率2厘 派息與通脹掛鈎 僅發60億或難一人一手
有別iBond 綠債資金用於政府項目
恒指公司研推全新中國指數 納入A股
羅兵咸永道：零售復蘇視通關
人行新一輪MLF淨投放千億
東亞傳放售藍十字 友邦太保競購
美智庫經濟自由排名 星三連冠 港再次沒排名 中國降至158名
大篇幅批拜登政府經濟政策
宏利香港去年 新業務價值增32%
淡馬錫上季減持阿里 轉投拼多多 高瓴資本清倉阿里嗶哩嗶哩
滴滴傳裁員兩成 港上市前提高盈利能力
朗廷酒店去年虧轉盈 可分派收入增逾15倍
陽光房託中期分派減 料下半財年續租租金受壓
股神撈底動視暴雪賺15億 受微軟收購刺激 股價飈兩成
俄軍局部撤走 美股早段急升
馬斯克去年捐445億Tesla股票
張兆聰：留意穩定高息股 信置業績前買入
技術取勝：中石化或下試3.8元水平
陳曉蓉：美國通脹急升 黃金房託助分散風險
劉思明：港股中線或見底 四環向上突破候吸
周顯：基金失利或非戰之罪
盧楚仁：天然氣爆升 燃氣股可受惠
淺水灣豪宅地 呎價6.2萬官地新高 爪哇爆冷擊敗眾大孖沙 近12億總價奪標
文輝道超級豪宅 批建4洋房1座分層
上半月將軍澳61宗二手 跌近四成
疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%
本月新盤暫72宗成交 按月挫近八成
薄扶林道翠林苑全幢3億獲收購
尚．珒溋享屯馬線效應 高層景開揚
會所洋溢英倫典雅風格
摩根資管：A股港股估值廉宜可吸
周顯：基金失利或非戰之罪
【明報專訊】有一位我覺得算是有實力的基金經理，這兩年的投資成績不大好，被報道了出來，我覺得有點非戰之罪。
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
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