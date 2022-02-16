俄軍局部撤走 美股早段急升

油價跌4％ 10年息再穿2厘

市場對原油供應的憂慮緩和，國際油價午夜前下滑約4%，能源股下挫。避險情緒紓緩，美國10年期國債孳息率升穿兩厘。現貨金昨晚跌約1%，跌穿每盎司1850美元。虛擬貨幣價格普遍向上。根據Coin Metrics的數據，比特幣昨晚升逾4%至4.4萬美元水平，以太幣升超過7%至3100美元水平。

不過投資者對聯儲局加息步伐的擔憂，仍將左右大市。美國潛在的通脹壓力加劇，1月生產者物價指數（PPI）按月上漲1%，升幅是分析師預期的兩倍。按年計算，1月的PPI增長9.7%，是除了去年11月及12月錄得9.8%以外，2010年以來最高。不包括食品、能源及服務的核心PPI，1月按月上漲0.8%，遠高於預期的0.4%。

美上月PPI升近一成

此外，日本第四季的實際GDP初值，按季增長1.3%，折算成年率增長5.4%，是兩季以來首次錄得增長，不過升幅較預期低。2021年日本實際GDP增長1.7%，是3年來首次錄得增長。歐元區第四季GDP按季增長0.3%，按年增長4.6%，符合市場預期。

（綜合報道）

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