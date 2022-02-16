經濟
新股

滴滴傳裁員兩成 港上市前提高盈利能力

【明報專訊】彭博引述知情人士透露，內地網約車平台滴滴出行（美：DIDI）在推進回港上市計劃前，大舉裁員兩成，當中核心網約車業務裁員幅度高達15％，但國際化部門和自動駕駛部門則未受影響。報道指出，公司多個主要部門受到裁員影響，同時已大幅減少對社區團購的投資，旨在減少在香港上市前的開支，提高盈利能力。

彭博：國際化自動駕駛兩部門未受影響

綜合內地媒體報道，滴滴已開始裁員計劃，而且幾乎全線業務均須「交人」，總裁員比例約為兩成，惟各部門的裁員比例不一，其中包括網約車、兩輪車（包括單車及電單車）、貨運等出行業務的主管都收到裁員通知。整個裁員計劃將會迅速執行，預計將於2月底完成。

潤電旗下可再生能源 最快今年中啟動上市

此外，彭博另引述知情人士報道，華潤電力（0836）擬分拆旗下可再生能源業務上市，已選定匯豐、摩根士丹利、農銀國際和中金公司擔香港上市的安排行，預期最快今年中啟動上市，集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

彭博報道，有關審議仍在進行中，集資金額和上市時間仍可能有所變化。中金公司、匯豐和摩根士丹利昨日俱拒絕回應彭博查詢，至於潤電和農銀國際則暫未回應相關查詢。潤電昨日股價最多跌逾5%，全日收市報17.8元，跌3.9％。

明報記者

[新股]

上 / 下一篇新聞

港首批零售綠債 保證息率2厘 派息與通脹掛鈎 僅發60億或難一人一手
港首批零售綠債 保證息率2厘 派息與通脹掛鈎 僅發60億或難一人一手
有別iBond 綠債資金用於政府項目
有別iBond 綠債資金用於政府項目
恒指公司研推全新中國指數 納入A股
恒指公司研推全新中國指數 納入A股
羅兵咸永道：零售復蘇視通關
羅兵咸永道：零售復蘇視通關
人行新一輪MLF淨投放千億
人行新一輪MLF淨投放千億
東亞傳放售藍十字 友邦太保競購
東亞傳放售藍十字 友邦太保競購
美智庫經濟自由排名 星三連冠 港再次沒排名 中國降至158名
美智庫經濟自由排名 星三連冠 港再次沒排名 中國降至158名
大篇幅批拜登政府經濟政策
大篇幅批拜登政府經濟政策
宏利香港去年 新業務價值增32%
宏利香港去年 新業務價值增32%
淡馬錫上季減持阿里 轉投拼多多 高瓴資本清倉阿里嗶哩嗶哩
淡馬錫上季減持阿里 轉投拼多多 高瓴資本清倉阿里嗶哩嗶哩
朗廷酒店去年虧轉盈 可分派收入增逾15倍
朗廷酒店去年虧轉盈 可分派收入增逾15倍
陽光房託中期分派減 料下半財年續租租金受壓
陽光房託中期分派減 料下半財年續租租金受壓
股神撈底動視暴雪賺15億 受微軟收購刺激 股價飈兩成
股神撈底動視暴雪賺15億 受微軟收購刺激 股價飈兩成
俄軍局部撤走 美股早段急升
俄軍局部撤走 美股早段急升
馬斯克去年捐445億Tesla股票
馬斯克去年捐445億Tesla股票
張兆聰：留意穩定高息股 信置業績前買入
張兆聰：留意穩定高息股 信置業績前買入
技術取勝：中石化或下試3.8元水平
技術取勝：中石化或下試3.8元水平
陳曉蓉：美國通脹急升 黃金房託助分散風險
陳曉蓉：美國通脹急升 黃金房託助分散風險
劉思明：港股中線或見底 四環向上突破候吸
劉思明：港股中線或見底 四環向上突破候吸
周顯：基金失利或非戰之罪
周顯：基金失利或非戰之罪
盧楚仁：天然氣爆升 燃氣股可受惠
盧楚仁：天然氣爆升 燃氣股可受惠
淺水灣豪宅地 呎價6.2萬官地新高 爪哇爆冷擊敗眾大孖沙 近12億總價奪標
淺水灣豪宅地 呎價6.2萬官地新高 爪哇爆冷擊敗眾大孖沙 近12億總價奪標
文輝道超級豪宅 批建4洋房1座分層
文輝道超級豪宅 批建4洋房1座分層
上半月將軍澳61宗二手 跌近四成
上半月將軍澳61宗二手 跌近四成
疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%
疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%
本月新盤暫72宗成交 按月挫近八成
本月新盤暫72宗成交 按月挫近八成
薄扶林道翠林苑全幢3億獲收購
薄扶林道翠林苑全幢3億獲收購
尚．珒溋享屯馬線效應 高層景開揚
尚．珒溋享屯馬線效應 高層景開揚
會所洋溢英倫典雅風格
會所洋溢英倫典雅風格
摩根資管：A股港股估值廉宜可吸
摩根資管：A股港股估值廉宜可吸