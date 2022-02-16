滴滴傳裁員兩成 港上市前提高盈利能力

彭博：國際化自動駕駛兩部門未受影響

綜合內地媒體報道，滴滴已開始裁員計劃，而且幾乎全線業務均須「交人」，總裁員比例約為兩成，惟各部門的裁員比例不一，其中包括網約車、兩輪車（包括單車及電單車）、貨運等出行業務的主管都收到裁員通知。整個裁員計劃將會迅速執行，預計將於2月底完成。

潤電旗下可再生能源 最快今年中啟動上市

此外，彭博另引述知情人士報道，華潤電力（0836）擬分拆旗下可再生能源業務上市，已選定匯豐、摩根士丹利、農銀國際和中金公司擔香港上市的安排行，預期最快今年中啟動上市，集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

彭博報道，有關審議仍在進行中，集資金額和上市時間仍可能有所變化。中金公司、匯豐和摩根士丹利昨日俱拒絕回應彭博查詢，至於潤電和農銀國際則暫未回應相關查詢。潤電昨日股價最多跌逾5%，全日收市報17.8元，跌3.9％。

明報記者

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