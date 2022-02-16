經濟

宏利香港去年 新業務價值增32%

【明報專訊】宏利香港公布去年業績，其中第四季新業務價值為13億元，按年增長27%。不過，變種病毒Omicron在港爆發，防疫措施自今年初開始收緊，宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞表示，疫情對代理接觸客戶有挑戰，惟1月代理活動、生產力和招聘仍然活躍，對業務影響至季末會較清晰，不過他認為今年業務仍可保持強勁表現。

去年核心盈利按年增17%

宏利香港去年全年新業務價值，按年增長32%至48億元，主要受銷售量上升、利率做好以及開支管理帶動。去年核心盈利為74億元，按年增長17%，當中第四季的核心盈利為21億元，按年增長18%，年度和季度盈利均創新高。去年年度化保費等值銷售額為66億元，按年增長10%，第四季的年度化保費等值銷售額為17億元，按年增長11%。

宏利澳門年度化保費增長126%

澳門在2020年9月已與內地通關，宏利澳門去年年度化保費按年增長126%，內地訪客業務佔比較2019年的18%急增至60%。戴明鈞表示，從澳門的內地客戶了解，他們仍會尋找香港的保險服務，因此相信香港與內地關口重開後，內地訪客業務仍有強韌需求，其中內地客戶對儲蓄產品仍有較強需求，不過保障型產品需求正在增長，料未來將集中在家庭、退休或健康保障。戴明鈞去年曾預期中港可在今年中通關，他昨日再談到通關時稱，在Omicron受控前估計不能恢復通關，但強調關口最終也一定會重啟，屆時香港各行業也可快速恢復。

對於跨境保險通，戴明鈞認為可望在今年有進展。他指保險通首階段主要是改進內地訪客購買香港產品後的體驗，認為目前業界並未有足夠投資為內地客戶帶來無縫的客戶服務和體驗，保險通可為內地訪客帶來與本港客戶同等的服務，令該業務更具可持續性。

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