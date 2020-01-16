經濟

美智庫經濟自由排名 星三連冠 港再次沒排名 中國降至158名

【明報專訊】美國傳統基金會（The Heritage Foundation）發表2022年《經濟自由度指數》，新加坡連續第三年名列榜首，次名及第三名分別為瑞士和愛爾蘭。報告稱台灣為「國家」，其評分由78.6分上升至80.1分，令當地首獲「自由（Free）」的評級，全球排名維持第6。另外，本港曾連續25年穩居榜首，惟自去年起被併入中國，而中國今年急降逾10分至48分，評級由「大部分不自由」跌至最低「壓抑（Repressed）」，總排名由去年107降至158（見表1）。

明報記者

基金會根據「法治」、「政府規模」、「監管效能」及「開放市場」等四大領域作出評分。報告指出，由於非常規防疫限制和政策破壞經濟發展，今年世界各地的經濟自由度正在下滑，平均評分跌幅更是自發表以來最大。在2020年排名跌落第二的香港，繼去年被基金會從指數中剔除，今年亦不再獨立給予評分。基金會當時曾表示，香港對其經濟政策沒有完全的主權控制，政府去年曾回應斥基金會在政治上有偏見，其評論「絕不正確」且並非基於事實。

台灣評分上升 維持全球第6

報告指出，過去5年，台灣是世界上少數幾個持續增長的經濟體之一。其中，台灣在細項「司法效能」表現尤其亮眼，由去年的72.9分增至94.2分，並指台灣司法機構獨立，法院系統基本上不受政治干預。此外，「勞工自由」和「投資自由」亦分別由60.4分和60分，升至68.7分和70分，以致整體得分不俗。不過，報告提到，「商業自由」由去年的93.4分大幅下降至84.3分，認為「商業自由」和「財務自由」的進一步改善將推動經濟自由度更高。

另一方面，中國在多方面遭基金會批評，包括損害香港自治、迫害新疆維吾爾族等，北京展開的網絡戰亦持續破壞全球關係的穩定。報告同時直斥中國當局不斷試圖在外交上孤立台灣，阻礙台灣的經濟增長並威脅它在海外市場的存在。至於經濟自由度，報告指出，「司法效能」和「財政健康」數字大跌，由去年的71.5分和54.8分，跌至今年37.4分和11.1分（見表2）。

基金會提到，過去5年中國經濟增速放緩，認為出現了比官方承認更嚴重的經濟增長放緩。

投資自由金融自由給中國低分

另外，報告又稱，中國自去年起整頓補習市場及打擊科網巨擘的政策，令營商環境更加不確定。當局亦持續為很多效率低下的國企提供補貼，並控制日用品的價格。報告續指，中國人大通過新法律，取代了以往的外商投資法規，不過中國保護主義的外商投資審批制度仍具限制並缺乏透明度，而且當局保持對金融體系的嚴密控制。在「投資自由」及「金融自由」兩細項，報告都給予中國20分的低分。

上 / 下一篇新聞

港首批零售綠債 保證息率2厘 派息與通脹掛鈎 僅發60億或難一人一手
港首批零售綠債 保證息率2厘 派息與通脹掛鈎 僅發60億或難一人一手
有別iBond 綠債資金用於政府項目
有別iBond 綠債資金用於政府項目
恒指公司研推全新中國指數 納入A股
恒指公司研推全新中國指數 納入A股
羅兵咸永道：零售復蘇視通關
羅兵咸永道：零售復蘇視通關
人行新一輪MLF淨投放千億
人行新一輪MLF淨投放千億
東亞傳放售藍十字 友邦太保競購
東亞傳放售藍十字 友邦太保競購
大篇幅批拜登政府經濟政策
大篇幅批拜登政府經濟政策
宏利香港去年 新業務價值增32%
宏利香港去年 新業務價值增32%
淡馬錫上季減持阿里 轉投拼多多 高瓴資本清倉阿里嗶哩嗶哩
淡馬錫上季減持阿里 轉投拼多多 高瓴資本清倉阿里嗶哩嗶哩
滴滴傳裁員兩成 港上市前提高盈利能力
滴滴傳裁員兩成 港上市前提高盈利能力
朗廷酒店去年虧轉盈 可分派收入增逾15倍
朗廷酒店去年虧轉盈 可分派收入增逾15倍
陽光房託中期分派減 料下半財年續租租金受壓
陽光房託中期分派減 料下半財年續租租金受壓
股神撈底動視暴雪賺15億 受微軟收購刺激 股價飈兩成
股神撈底動視暴雪賺15億 受微軟收購刺激 股價飈兩成
俄軍局部撤走 美股早段急升
俄軍局部撤走 美股早段急升
馬斯克去年捐445億Tesla股票
馬斯克去年捐445億Tesla股票
張兆聰：留意穩定高息股 信置業績前買入
張兆聰：留意穩定高息股 信置業績前買入
技術取勝：中石化或下試3.8元水平
技術取勝：中石化或下試3.8元水平
陳曉蓉：美國通脹急升 黃金房託助分散風險
陳曉蓉：美國通脹急升 黃金房託助分散風險
劉思明：港股中線或見底 四環向上突破候吸
劉思明：港股中線或見底 四環向上突破候吸
周顯：基金失利或非戰之罪
周顯：基金失利或非戰之罪
盧楚仁：天然氣爆升 燃氣股可受惠
盧楚仁：天然氣爆升 燃氣股可受惠
淺水灣豪宅地 呎價6.2萬官地新高 爪哇爆冷擊敗眾大孖沙 近12億總價奪標
淺水灣豪宅地 呎價6.2萬官地新高 爪哇爆冷擊敗眾大孖沙 近12億總價奪標
文輝道超級豪宅 批建4洋房1座分層
文輝道超級豪宅 批建4洋房1座分層
上半月將軍澳61宗二手 跌近四成
上半月將軍澳61宗二手 跌近四成
疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%
疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%
本月新盤暫72宗成交 按月挫近八成
本月新盤暫72宗成交 按月挫近八成
薄扶林道翠林苑全幢3億獲收購
薄扶林道翠林苑全幢3億獲收購
尚．珒溋享屯馬線效應 高層景開揚
尚．珒溋享屯馬線效應 高層景開揚
會所洋溢英倫典雅風格
會所洋溢英倫典雅風格
摩根資管：A股港股估值廉宜可吸
摩根資管：A股港股估值廉宜可吸