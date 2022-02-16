東亞傳放售藍十字 友邦太保競購

報道引述知情人士補充，出售仍在考慮中，尚未有最終決定，東亞仍可能決定不出售。東亞發言人稱，該行不時評估其資產的戰略選項，惟不會評論市場傳言。

東亞近年不斷出售非核心業務套現，其中去年出售旗下東亞人壽予友邦，套現近51億元。市場原期望該行會派發特別股息，但由於早前宣布擬斥資約30億元回購對冲基金Elliott所持股份，市場估計或會影響該行派息，相信若再成功出售其他非核心資產如藍十字保險，派發特別股息機會才會上升。

消息指回購Elliott持股 下月表決

此外，就東亞擬回購Elliott持股，據《信報》昨日引述消息報道，該行擬於3月召開股東特別大會表決議案，由於回購價較前收市價及每股資產淨值均有折讓，估計對其他股東「未見構成不公平對待或不利處境」，因此相信回購會有利股價及股本回報率，相信會獲得股東支持。