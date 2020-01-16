人行新一輪MLF淨投放千億

華創證券認為，當前貨幣政策處於寬鬆期與呵護期交替的窗口，由於寬鬆政策的目的是為了推動信用擴張，而當前貸款利率低企，貨幣政策的傳導事實上已較為順暢。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，MLF利率保持不變，符合市場預期，後續政策利率仍有下調空間。此外，據1月份金融數據顯示，信貸迎來「開門紅」，社融、M2貨幣供應量按年均明顯加速，因此MLF利率維持不變。

分析：政策利率仍有下調空間

另外，國務院總理李克強周一（14日）主持國務院常務會議，強調要精準做好「常態化疫情防控」，面對國內外複雜形勢，高度重視解決經濟運行中的掣肘問題；又稱要繼續做好大宗商品「保供穩價」工作，保持物價基本穩定，並保障糧食和能源安全，做好進一步助企業紓困政策的準備，增強經濟發展動力。