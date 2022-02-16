經濟

羅兵咸永道：零售復蘇視通關

【明報專訊】新冠病毒疫情困擾全球逾兩年，政府近期再度收緊防疫措施，零售市道備受打擊。羅兵咸永道表示，香港未如預期與內地恢復通關，導致去年零售銷貨總額按年升幅遜於該行預期。羅兵咸又估計，若香港今年下半年可與內地通關，相信年內零售銷售額可增至3780億元，升幅料達7%。

倘下半年通關 零售銷售額有望增7%

羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合伙人鄭煥然表示，本港正面臨有史以來最嚴峻的疫情，而由於去年未能通關，全年零售銷售增長僅錄8.1%，遜該行預期，但已屬「難中求進步」。他續稱，受新一波防疫措施影響，農曆新年過後零售市况仍然淡靜；若新一波疫情可於短期內受控，加上3月份每日確診數字回落至雙位數水平，防疫措施則有望放寬，預計最快5月或之後，市面才有望逐步復蘇。

鄭煥然又估計，本港疫苗接種率今年6月可達八至九成，相信最快今年9月中與內地通關，預料今年零售銷貨總額可按年升7%至3780億元，其中首季表現料較去年同期差。按各類產品劃分，今年零售市場在通脹、加息等因素下，將持續由珠寶鐘表類產品跑出，預計全年相關銷售升幅可達16.1%；其次為電子產品，料年內增幅可錄10.9%；而超市等民生類別則有望按年轉跌為升。

料再派消費券振經濟

不過，鄭煥然指出，若年內仍未能通關，預計今年全年零售銷售增幅將低於5%。對於即將於月底公布的財政預算案，該行預計政府屆時或會先向每名市民派發2500元消費券刺激經濟；隨後則視乎市况，再決定是否推出另一筆消費券。

相關字詞﹕消費券 疫情 通關 鄭煥然 零售 羅兵咸

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