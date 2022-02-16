經濟

恒指公司研推全新中國指數 納入A股

【明報專訊】恒生指數公司因應國際投資者對內地A股興趣日濃，冀以國企指數成分股及內地上市的A股公司為基礎，開發新的「全面性」中國指數，並就此徵詢意見，回應諮詢截止日期為3月31日。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄強調，新指數不會取代國企指數。若完成諮詢，他冀新指數會在今年下半年推出。

諮詢業界後 冀下半年推出

黃偉雄指出，因應新指數，冀了解業界聲音同時，留意有哪些問題需要處理；尤其中港在交易時間、假期等差異下，他稱，若要進一步納入海外上市的中概股，會顯得更複雜，因此目前先以國企指數及A股作為根基，開發新的指數。至於在A+H股存在價差下，是否要將全部A+H股納入，他謂不排除編製新指數時剔走部分該類股份，或參考精明指數引入相對便宜的股份。

另外，他表示不排除若互聯互通買賣額度被用盡時，要剔走部分成分股，甚至只納入部分國企指數成份股、上海大盤股（即當地大藍籌）及深圳具指標的重磅股。恒指公司將會諮詢業界意見後跟進。

根據恒指公司提供的資料，目前市值最大50隻中資上市公司，部分僅在A股上市的如貴州茅台、寧德時代及五糧液都明顯較為熱炒，貴州茅台的市值更高達23,750億元人民幣（見表），堪稱股王。

憂受制互聯互通額度 業界籲擴容

豐盛金融資產管理董事黃國英形容，港股市場愈來愈似A股市場，因此在新指數納入A股問題不大，但因互聯互通機制有額度限制，一旦爆額，恐怕出現剔除部分成分股的情况，因此需要擴大額度。

東驥基金管理董事總經理龐寶林則認為，目前國企指數如同恒指一樣較受局限，加上續有中資股回到A股市場上市，但目前的國企指數根本未有納入如寧德時代等熱門A股，反而國際指數公司MSCI已作改變下，宜與時並進改進指數；他又稱，考慮到中概股受中美關係變化影響表現較波動，因此宜先處理好將A股納入指數後，才再作安排較佳。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明認為，業界會進一步討論新指數，但由於內地市場日益重要，因此認為是時候重新審視指數的編製方法。隨A股佔新興市場比重及重要性日增，業界會考慮需否如現時市場上劃分亞洲除日本外市場般的手法處理，供投資者選擇。

相關字詞﹕黃王慈明 龐寶林 黃國英 黃偉雄 恒生指數公司

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