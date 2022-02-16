經濟

有別iBond 綠債資金用於政府項目

【明報專訊】政府今次公布在政府綠色債券計劃下首次發行零售債券，發行條款、模式與過往發行iBond（通脹掛鈎債券）相似。不過，財經事務及庫務局長許正宇指出，iBond和綠債是兩種不同計劃，前者目的是營運政府債券計劃，當初成立是希望以此發展債券市場，集資所得不會用於支付政府開支，而是供外匯基金投資；後者所募集的資金，會撥入基本工程儲備基金，為具環境效益的項目融資或再融資。

訂9類綠色項目 專注民生範疇

許正宇表示，香港已制訂《綠色債券框架》，框架下有9個合資格項目類別，發債募集所得的資金只會用於為合資格類別的項目融資或再融資，該些類別分別為：可再生能源、能源效益和節約能源、污染預防及管控、廢物管理及資源回收、水及廢水管理、自然保育/生物多樣性、清潔運輸、綠色建築，以及適應氣候變化。由財政司長領導的督導委員會將負責評估和遴選項目，並會監察綠債計劃的其他執行工作，包括資金分配和管理，以及每年發布《綠色債券報告》。

許稱，初步甄選與市民生活息息相關的合資格項目作例子，包括：屬於「廢物管理及資源回收」類別的廚餘處理廠「O．PARK2」和社區回收設施「綠在灣仔」；屬於「水及廢水管理」類別，可偵測水管滲漏點的「智管網」；和屬於「綠色建築」類別的「啟德發展區新急症醫院」。財庫局會每年發表《綠色債券報告》，說明綠債募集資金的分配情况及項目的環境效益。

上 / 下一篇新聞

港首批零售綠債 保證息率2厘 派息與通脹掛鈎 僅發60億或難一人一手
港首批零售綠債 保證息率2厘 派息與通脹掛鈎 僅發60億或難一人一手
恒指公司研推全新中國指數 納入A股
恒指公司研推全新中國指數 納入A股
羅兵咸永道：零售復蘇視通關
羅兵咸永道：零售復蘇視通關
人行新一輪MLF淨投放千億
人行新一輪MLF淨投放千億
東亞傳放售藍十字 友邦太保競購
東亞傳放售藍十字 友邦太保競購
美智庫經濟自由排名 星三連冠 港再次沒排名 中國降至158名
美智庫經濟自由排名 星三連冠 港再次沒排名 中國降至158名
大篇幅批拜登政府經濟政策
大篇幅批拜登政府經濟政策
宏利香港去年 新業務價值增32%
宏利香港去年 新業務價值增32%
淡馬錫上季減持阿里 轉投拼多多 高瓴資本清倉阿里嗶哩嗶哩
淡馬錫上季減持阿里 轉投拼多多 高瓴資本清倉阿里嗶哩嗶哩
滴滴傳裁員兩成 港上市前提高盈利能力
滴滴傳裁員兩成 港上市前提高盈利能力
朗廷酒店去年虧轉盈 可分派收入增逾15倍
朗廷酒店去年虧轉盈 可分派收入增逾15倍
陽光房託中期分派減 料下半財年續租租金受壓
陽光房託中期分派減 料下半財年續租租金受壓
股神撈底動視暴雪賺15億 受微軟收購刺激 股價飈兩成
股神撈底動視暴雪賺15億 受微軟收購刺激 股價飈兩成
俄軍局部撤走 美股早段急升
俄軍局部撤走 美股早段急升
馬斯克去年捐445億Tesla股票
馬斯克去年捐445億Tesla股票
張兆聰：留意穩定高息股 信置業績前買入
張兆聰：留意穩定高息股 信置業績前買入
技術取勝：中石化或下試3.8元水平
技術取勝：中石化或下試3.8元水平
陳曉蓉：美國通脹急升 黃金房託助分散風險
陳曉蓉：美國通脹急升 黃金房託助分散風險
劉思明：港股中線或見底 四環向上突破候吸
劉思明：港股中線或見底 四環向上突破候吸
周顯：基金失利或非戰之罪
周顯：基金失利或非戰之罪
盧楚仁：天然氣爆升 燃氣股可受惠
盧楚仁：天然氣爆升 燃氣股可受惠
淺水灣豪宅地 呎價6.2萬官地新高 爪哇爆冷擊敗眾大孖沙 近12億總價奪標
淺水灣豪宅地 呎價6.2萬官地新高 爪哇爆冷擊敗眾大孖沙 近12億總價奪標
文輝道超級豪宅 批建4洋房1座分層
文輝道超級豪宅 批建4洋房1座分層
上半月將軍澳61宗二手 跌近四成
上半月將軍澳61宗二手 跌近四成
疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%
疫情大爆發 代理料首季樓價跌3%至5%
本月新盤暫72宗成交 按月挫近八成
本月新盤暫72宗成交 按月挫近八成
薄扶林道翠林苑全幢3億獲收購
薄扶林道翠林苑全幢3億獲收購
尚．珒溋享屯馬線效應 高層景開揚
尚．珒溋享屯馬線效應 高層景開揚
會所洋溢英倫典雅風格
會所洋溢英倫典雅風格
摩根資管：A股港股估值廉宜可吸
摩根資管：A股港股估值廉宜可吸