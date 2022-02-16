有別iBond 綠債資金用於政府項目

訂9類綠色項目 專注民生範疇

許正宇表示，香港已制訂《綠色債券框架》，框架下有9個合資格項目類別，發債募集所得的資金只會用於為合資格類別的項目融資或再融資，該些類別分別為：可再生能源、能源效益和節約能源、污染預防及管控、廢物管理及資源回收、水及廢水管理、自然保育/生物多樣性、清潔運輸、綠色建築，以及適應氣候變化。由財政司長領導的督導委員會將負責評估和遴選項目，並會監察綠債計劃的其他執行工作，包括資金分配和管理，以及每年發布《綠色債券報告》。

許稱，初步甄選與市民生活息息相關的合資格項目作例子，包括：屬於「廢物管理及資源回收」類別的廚餘處理廠「O．PARK2」和社區回收設施「綠在灣仔」；屬於「水及廢水管理」類別，可偵測水管滲漏點的「智管網」；和屬於「綠色建築」類別的「啟德發展區新急症醫院」。財庫局會每年發表《綠色債券報告》，說明綠債募集資金的分配情况及項目的環境效益。