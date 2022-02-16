經濟

港首批零售綠債 保證息率2厘 派息與通脹掛鈎 僅發60億或難一人一手

【明報專訊】去年財政預算案提出發行綠色零售債券，政府昨公布發行詳情，每手1萬元，年期3年。與最近兩批iBond（通脹掛鈎債券）一樣，綠色零售債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於2厘，認購期由3月1日上午9時至11日下午2時。零售綠債發行總額僅60億元，遠少於近年iBond發行額，若零售綠債反應有去年iBond般逾70萬人認購，恐未能每人獲一手。分析預期零售綠債會超額認購8至10倍，而因通脹正緩步上升，債券息率超過2厘「保底息」的機會較大。

明報記者 胡學能

政府表示，零售綠債配發機制與以往iBond相同，盡可能滿足小額投資者申請。當有效申請多於60萬份時，將以抽籤形式配發債券，每名中籤者得一手債券；若有效申請不多於60萬份，但有效申請總額多於60億元，將循環配發債券。零售綠債下月22日發行，自下月23日起上市及買賣。作為兩間聯席牽頭行，中銀香港（2388）及匯豐會豁免投資者認購及持有零售綠債的所有相關費用。

中銀匯豐豁免認購費用

財政司長陳茂波表示，零售綠債符合深化市場發展、讓金融服務實體經濟和實現金融發展普惠化等三大目標，募得的資金會直接投放於具環境效益的綠色項目（見另稿）。被問及60億元發行規模過小，及以後會否恒常發行零售綠債，財經事務及庫務局長許正宇回應，今次發行零售綠債是新事物，理念冀通過綠債認購作為工具，令市民對綠色經濟、可持續發展有更深認識，故作為首次發行，採用較穩步的方式開始，若今次效果好，或見市場持續感興趣，當局會再檢視下一步。

適逢本港第五波疫情，多家銀行關閉部分分行。金管局副總裁劉應彬表示，參考發行上一批iBond經驗，市民經電子渠道認購的比率達73%，且近年長者多了接觸科技，故認為分行關閉對認購綠債反應有一定影響，惟程度不會太大。他亦鼓勵市民盡量用電子渠道認購，若有需要到分行，相信業界會有一定分行數目應付認購申請。

耀才稱吸引 籲認購4至5手

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，客戶如有需要親身認購，分行設有專櫃處理，他預計零售綠債超額認購8至10倍，而未來兩年香港通脹料溫和上升，區間介乎2%至2.5%，債券持有人能取得浮息機會較大，建議客戶認購3至5手。

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬表示，現時香港經濟前景未明，零售綠債息率雖不高，仍具吸引力，加上在交易所有二手市場，買賣容易，建議認購4至5手。

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