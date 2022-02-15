WeChat銀聯支付殺入港鐵 破Alipay二維碼獨市 暫未包輕鐵機場線

明報記者 蔡穎霖

WeChat Pay HK和銀聯雲閃付昨分別宣布，下周日起在港鐵推出二維碼付費乘車服務，但暫時未包括輕鐵及機場快線。用戶只需在手機App開通「乘車碼」，或在港鐵的「MTR Mobile」內連結相關帳戶，就可以用二維碼過閘；微信支付亦會在同日接入港鐵。

騰訊（0700）金融科技副總裁洪丹毅稱，WeChat Pay HK往後計劃接入更多本地交通工具。該平台稍後將向用戶提供不同乘車優惠，包括新用戶的港鐵迎新獎賞、「每周狂賞印」活動專屬任務及港鐵乘車碼電子現金券等，詳情適時公布。

3支付工具搶攻電車市場

翻查資料，AlipayHK和港鐵早於2020年底宣布合作推出二維碼乘車服務，更設一年獨家使用權。在成功搶佔鐵路和巴士網絡後，AlipayHK表示已跟電車簽訂合作協議，將年內接入。銀聯去年底也指出，正就接入電車系統進行最後驗測工作，並預告今年會陸續開通渡輪和更多巴士路線的移動支付服務（見表）。

另一方面，AlipayHK指出，旗下已開通「易乘碼」的用戶數量突破100萬，去年使用易乘碼支付車資平均每程約8元，近八成用戶曾配合優惠使用。而早晚上落班高峰的使用量尤為明顯，顯示用易乘碼搭車最受在職人士歡迎。繼日前擴至九巴全線後，AlipayHK表示由今天開始，服務將推至新大嶼山巴士，正式覆蓋全港所有專營巴士。