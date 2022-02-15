林慧虹出任匯豐香港區行政總裁

林慧虹表示，上任後冀加強跨業務合作，利用創新改善客戶體驗，在大灣區和數碼銀行等快速增長領域佔領市場份額，並部署該行在可持續融資方面的能力，以助該行在該地區的客戶轉型和變革。

在大灣區數碼銀行佔領市場份額

上一任匯豐香港區行政總裁施穎茵去年9月轉任恒生銀行（0011）行政總裁，匯豐去年8月指已開始聘請香港區行政總裁工作，林慧虹同年9月擔任署理行政總裁。香港上海匯豐銀行聯席行政總裁廖宜建昨表示，林在過去6個月署任期間，展現非凡領導才能，相當適合擔任香港區行政總裁，以她的幹勁和執行能力，定能實現集團策略，令香港業務持續增長，把握本港及國際機遇。

匯控員工獎金加倍冀留人

另外，彭博報道，匯控（0005）計劃將其一些初級投資銀行家和交易員的獎金提高一倍，試圖在報酬上追趕競爭對手。報道引述知情人士稱，一年前匯豐將其環球銀行及資本市場部門的獎金池削減15%後，支付的獎金低於大多數競爭對手，然而華爾街企業持續提高報酬，該行希望避免初級員工被挖角。知情人士表示，更多較高級員工的去年獎金據悉有望加碼至少一成。報道又稱，該行最近為初級員工加薪，改變他們晉升途徑，應對他們對職業生涯早期倦怠的擔憂。