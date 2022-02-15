鄧成波家族放售成功中心全幢 意向價16.8億

【明報專訊】舖王鄧成波家族再放售旗下物業，其中該家族持有的葵涌成功中心全幢，第一太平戴維斯表示，該公司獲委任獨家代理出售上述物業，物業面積約24萬方呎，意向價約16.8億元，折合呎價7000元。物業樓高29層，地面及3樓至9樓為商舖用途，10樓至28樓則為寫字樓，3樓設有特色平台單位。
成功中心位於打磚坪街38號，鄰近九龍貿易中心、金朝陽（0878）旗下新式工廈iCITY，以及服務式住宅雍澄軒等。
第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新稱，成功中心已於2020年完成翻新，並附充足車位，另外大廈外牆設有多個廣告牌。
近年不少大企業、酒店及數據中心進駐區內，包括安樂工程（1977）以5.85億元購入國瑞路45至51號Toppy Tower全幢工廈；萬國數據（9698）亦購入多個地段擬建數據中心。
善一堂道德協會2940萬購佐敦物業
另資料顯示，香港善一堂道德協會上月以2940萬元購入佐敦庇利金街利金大廈1樓A至D室，面積2780方呎，呎價約10,576元，原業主2001年購入，帳面獲利2624萬元或8倍多。資料顯示，香港善一堂道德協會去年8月曾以7000萬元沽出九龍城嘉林邊道28B號2樓全層，較1984年購入價高約6890萬元或逾62倍。