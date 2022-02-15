凱滙連沽3特色戶 緹山1.8億再沽洋房

新盤市場昨日亦不乏大額成交個案，當中緹山最新售出7號洋房，成交價接近1.82億元，實用2846方呎、另連平台、花園及天台等，實呎逾6.38萬元。據成交紀錄冊顯示，買家選用270日成交期付款及可提前入住，另可獲4.25%稅項津貼。

緹山5日連錄兩宗洋房成交

緹山於本月10日（即正月初十），以1.66億元售出其中6號洋房，意味5日來連錄兩宗洋房成交。緹山自2019年初推出至今已累售33伙，佔全盤單位總數45伙逾七成，套現53.5億元，目前尚餘1幢別墅、2伙特色戶、9伙標準分層戶待售。

至於凱滙售出的3伙特色戶，包括5座50樓N室，實用758方呎3房連617方呎天台，成交價1896.9萬元、實呎2.5萬元。另兩伙2房特色戶，分別為1座50樓K室、2座55樓K室，實用574及550方呎、各連天台308及428方呎，成交價分別為1368.6萬及1329.6萬元，實呎2.38萬元及逾2.41萬元。3伙共套現4595.1萬元。

逸瓏灣8重推撻訂貨 貴3年前12%

信置同系已屆現樓的大埔白石角逸瓏灣8，新近錄得一宗撻訂，發展商將單位以發價單形式重推。有關單位為3C座9樓F室，實用595方呎，2房連儲物室，2019年3月透過招標以927萬元售出，當時實呎1.55萬元，買家今年1月撻訂，料遭沒收15%訂金涉約139萬元。逸瓏灣8最新推出10號價單，單位價單定價1281.5萬元，最高折扣率19%，折實價約1038萬元，折實實呎17,446元，比3年前原售價927萬元高12%，周五推售。

另外，新地（0016）位於屯門的御海灣II亦上載銷售安排，周六展開新一輪銷售，共推10個單位。

[香港地產]