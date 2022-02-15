上月三大辣稅7.28億 見5個月新低

值得留意的是，由於有關數字是以買家支付稅款時計算，故實際反映12月至1月初市况，換言之，仍未反映第五波疫情對樓市的實際影響。據稅務局最新公布，上月三大辣稅，包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD，所涉宗數及稅款均大幅下跌，令整體宗數由去年12月518宗下跌至437宗，即按月減少81宗或15.6%，為去年10月362宗後最少；同期稅款則由去年12月21.06億元（疫情在本地爆發後兩年來按月最多），大跌至約7.28億元，按月大減逾13.7億元，跌幅為65.5%，為去年8月錄得約6.42億元後5個月以來最少。

未反映第五波疫情影響

上月份三大辣稅中，反映非本港買家或公司客入市的BSD成交有117宗，較去年12月的159宗按月減少26.4%，但就與去年11月的宗數相同，而相關稅款由8.88億元減少至2.11億元，按月大幅減少76%，略高於去年11月的2.106億元。

至於反映投資者入市的DSD方面，若單計住宅部分，1月份有294宗相關成交（另有1宗非住宅DSD成交個案），較12月的323宗減少近9%，為去年10月後最少，涉及稅款5.012億元，按月減少58%，為去年8月約4.45億元後新低。此外，上月錄得25宗額印成交，除減少26%外，更為去年1月後最少，所涉稅款1532.1萬元，按月減少56%。

業界料未來兩月涉辣稅成交續回落

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，第五波疫情爆發，估計仍會持續至3、4月，相信樓市仍會有一段時間處於淡靜，料本月新盤成交更有機會跌至不足200宗的近年新低水平。廖又稱，由於投資者不急於入市，加上市場仍然預期樓價會回落，故短期內投資者入市將會較用家更為審慎，料未來兩個月涉辣稅成交仍會持續回落。

[香港地產]