經濟
二手放大鏡

香港地產

疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%

【明報專訊】新一波疫情惡化，港府的防疫措施加辣，業主加大議價空間以求沽貨，多區均出現劈價二手成交；其中九龍灣老牌屋苑淘大花園，近日罕有地出現二手蝕讓成交，一伙1房戶日前以503萬元易手，原業主2018年8以520萬元購入單位，持貨3年半，估計實蝕37萬元或7%離場。

明報記者 陳寶恩

淘大1房503萬易手 業主料損手7%

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，淘大花園近日成交量減少，2月至9日止（虎年正月初九），暫時只錄得約3宗二手成交，平均實呎約1.75萬元，雖然比今年1月的1.62萬元高約8%，但仍比去年9月時高位1.84萬元、低約5%。

鮑允中表示，由於新一波的疫情加劇，屋苑業主亦願意擴大議價空間，普遍比叫價減10萬至20萬元。淘大花園最新一宗蝕讓成交來自L座低層8室，實用面積285方呎1房間隔，望樓景，原業主去年10月放盤叫價550萬元，最新以503萬元成交，實呎17649元，即累減47萬元或8.5%；原業主2018年8月以520萬元購入、實呎18246元，持貨約3年半，是次沽貨帳面蝕17萬元或3.3%離場；若計及佣金等買賣開支，估計實蝕約37萬元或7%離場。

珀玥1房業主損手逾40萬離場

半新盤亦錄二手「流血」成交，市場消息稱，沙田大圍珀玥高層F室，實用258方呎，1房間隔，新近以600萬元易手，實呎23256元；原業主2018年7月約616萬元購入，持貨約3年半，帳蝕16萬元或約2.5%。若連同使費計，料原業主實蝕逾40萬元或逾6%離場。

因應第五波疫情大爆發，有個別業主不願意開門予準買家睇樓。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉3A期2A座中層A室，實用856方呎、3房1套戶，可望海景，原業主叫價1800萬元放盤，近日調低叫價，同時因疫情嚴峻，據悉原本不想開門予準買家睇樓，但近日有外籍買家帶票洽購，終以1638萬元易手、實呎19136元，即減價162萬元或9%售出；惟原業主2014年以1106.4萬元購入，持貨7年，帳面仍賺逾531萬元或48%。

外籍客1638萬購天晉3房

中原區域營業經理袁廣達表示，鰂魚涌康怡花園早前錄得虎年首宗二手成交，為A座中層10室，實用497方呎2房 戶，成交價790萬元、實呎15895元，屬屋苑自去年3月、即近一年來首見低於800萬元二手成交。不過，原業主早於1989年99.5萬元買入，持貨約33年，帳面仍賺690.5萬元或6.9倍；袁續稱，上述單位屬「遺產貨」，議價空間較大。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務
料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
港AI健身教練拓內地中學求突破
港AI健身教練拓內地中學求突破
拓復康治療不過資助關
拓復康治療不過資助關
張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：北水流入利好 中移購25946
金子：北水流入利好 中移購25946
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
潘啓才：港股名稱後英文字母的解讀
潘啓才：港股名稱後英文字母的解讀
《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
陸振輝：待人以誠 好運自然來
陸振輝：待人以誠 好運自然來
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
林少陽：通脹下利好價值型港股
林少陽：通脹下利好價值型港股
技術取勝：中電處50天線之上
技術取勝：中電處50天線之上
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
李聲揚：通脹受惠股：日清
李聲揚：通脹受惠股：日清
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
李順威：縮表將影響加息步伐
李順威：縮表將影響加息步伐
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
yuu伙拍Shell 入油換積分
yuu伙拍Shell 入油換積分
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101
何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101
瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096
瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096
摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280
摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280
周顯：互聯網世代轉換快 朱克伯格已out
周顯：互聯網世代轉換快 朱克伯格已out
王弼：憧憬美解封 吼租車股Hertz
王弼：憧憬美解封 吼租車股Hertz
曾淵滄：中移動受捧 可留意中電信
曾淵滄：中移動受捧 可留意中電信
湯文亮：冬奧背後龐大產業鏈
湯文亮：冬奧背後龐大產業鏈
陳永傑：公屋不足 私樓難跌
陳永傑：公屋不足 私樓難跌
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房
李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購
大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購
愛海頌不足半月連錄7宗租賃
愛海頌不足半月連錄7宗租賃
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
投資基金 認清風險高低
投資基金 認清風險高低