大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購

上述大南街122及124號，鄰近以細單位為主的逸新一帶，落成於1962年，樓齡約60年。資料顯示，物業上月有8個住宅單位，每伙分別以882.9萬至890.9萬元售出，以每伙實用面積654方呎計，實呎約1.35萬至1.36萬元，8個單位總成交價7071.2萬元。買家以JUMBO GLOBAL ENTERPRISES LIMITED作登記，為海外註冊公司。

隨着財團進行收購，業主大賺離場。資料顯示，其中大南街122號頂樓單位，以890.9萬元獲收購，實呎1.36萬元，原業主2018年4月以400萬元購入，持貨不足4年，帳面獲利490.9萬元或超過1.2倍。

投資者放售八文樓7伙共涉5228萬

事實上，近期有不少舊樓業主，單位獲財團收購後勁賺，如估計由萬科（香港）收購的牛頭角一定富大樓，一個實用面積215方呎的高層單位，收購價382.2萬元，實呎17,777元，原業主於2004年僅以32萬元入市，持貨約18年，帳面獲利近11倍。

另中原地產分行經理胡鴻表示，市建局早前公布有意將「八文樓」重建成西九龍另一個地標式的綜合發展區，有資深投資者趁勢放售7伙「八文樓」，叫價合共5228萬元，單位實用面積565至850方呎，全數連租約，月租由1.98萬至2.84萬元，現時叫價580萬至880萬元，租金回報約2.9厘至4.6厘。