經濟

香港地產

李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房

【明報專訊】雖然內房或相關人士蝕讓豪宅物業，但仍有本地老牌家族於第五波新冠疫情下入市。李錦記第四代掌舵人李惠中，上月便以5480萬元購入跑馬地樂天峯一個高層3房單位連車位，較2年半前合和實業（0054）主席胡應湘侄兒胡文佳所購入的同層單位呎價低約2%（見表2）。

資料顯示，上述單位為樂天峯高層B室，實用面積1280方呎，連車位上月以5480萬元售出，實呎42,813元，買家以李惠中（Lee Wai Chung Charlie）登記，與李錦記醬料集團主席李惠中同名，料為同一人。資料顯示，同層同座向實用面積1281方呎A室，2019年8月以5600萬元由胡文佳連車位購入，當時實呎43,716元，即李惠中購入的單位實呎較2年半前胡文佳所購同層單位呎價低約2%，而今次沽貨之原業主，於2011年以4750萬元購入單位連車位，現帳面獲利730萬元，賺幅15%。

淺水灣道3號4房沽 實呎破5萬

另外市場消息指，南區淺水灣道3號中層B室，實用面積1671方呎，4房1套間隔，早前以8500萬售出，實呎50,868元。原業主2013年以約6550萬購入，持貨逾8年，帳面獲利1950萬元或約三成。不過，隨着疫情爆發，有市區迷你戶大幅減價沽貨。

美聯物業助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣ISLAND RESIDENCE中層B室，實用面積238方呎，開放式間隔，原叫價600萬元放售，經議價後最終以約505萬元售出，較最初叫價大減95萬元或近16%，實呎21,218元。原業主於2015年以465.7萬元購入，帳面獲利約39.3萬元，物業升值僅約8.4%。

相關字詞﹕豪宅成交 減價成交 淺水灣道3號 樂天峯 胡文佳 李惠中 李錦記

上 / 下一篇新聞

海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務
料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
港AI健身教練拓內地中學求突破
港AI健身教練拓內地中學求突破
拓復康治療不過資助關
拓復康治療不過資助關
張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：北水流入利好 中移購25946
金子：北水流入利好 中移購25946
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
潘啓才：港股名稱後英文字母的解讀
潘啓才：港股名稱後英文字母的解讀
《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
陸振輝：待人以誠 好運自然來
陸振輝：待人以誠 好運自然來
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
林少陽：通脹下利好價值型港股
林少陽：通脹下利好價值型港股
技術取勝：中電處50天線之上
技術取勝：中電處50天線之上
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
李聲揚：通脹受惠股：日清
李聲揚：通脹受惠股：日清
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
李順威：縮表將影響加息步伐
李順威：縮表將影響加息步伐
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
yuu伙拍Shell 入油換積分
yuu伙拍Shell 入油換積分
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101
何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101
瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096
瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096
摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280
摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280
周顯：互聯網世代轉換快 朱克伯格已out
周顯：互聯網世代轉換快 朱克伯格已out
王弼：憧憬美解封 吼租車股Hertz
王弼：憧憬美解封 吼租車股Hertz
曾淵滄：中移動受捧 可留意中電信
曾淵滄：中移動受捧 可留意中電信
湯文亮：冬奧背後龐大產業鏈
湯文亮：冬奧背後龐大產業鏈
陳永傑：公屋不足 私樓難跌
陳永傑：公屋不足 私樓難跌
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購
大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購
愛海頌不足半月連錄7宗租賃
愛海頌不足半月連錄7宗租賃
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%
疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%
投資基金 認清風險高低
投資基金 認清風險高低