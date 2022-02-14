經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：公屋不足 私樓難跌

【明報專訊】運輸及房屋局長陳帆日前指出，公屋輪候時間後5年有較大改善是「實說實話」，亦是「踏實的方向」。但卻未有直接回答何時可達「3年上樓」承諾，反映公屋供應有一定困難。公屋不足，私樓就更捉襟見肘，非常緊張。陳帆指出，政府未來10年已覓得足夠土地，可提供約33萬個公營房屋單位，當中首5年預計可提供約10萬伙，後5年則有23萬伙：「所以輪候時間，相信後5年會有較大幅度改善。」

陳帆早前發布新一份《長遠房屋策略》報告，未來10年總房屋供應目標，維持於大約43萬個單位，公私營房屋比例亦維持7比3。筆者預計公私營房屋供應繼續緊張，私樓樓價維持穩中求勝格局。

報告指出，現時房屋供應仍然緊拙，整體住宅物業樓價仍處於一般巿民難以負擔的水平，去年第三季按揭供款與私人住宅家庭入息中位數比例高達75%，政府會繼續留意巿場情况和參考相關指標，適時採取合適措施回應巿場變化。提到重建石籬中轉屋、房委會4個工廠大廈及西環邨和馬頭圍邨，預計可提供大約1.4萬個單位。而未來3至4年，一手私人住宅供應量預計為9.4萬個，較前年數字稍為增加2000個。

公屋供應少 告別劏房無期

報告估算，全港有超過12.7萬個居住環境欠佳住戶，當中有9.2萬戶居於劏房。陳帆被問到平均輪候公屋時間是否會突破6年時指出，不排除有關可能，但不想就此猜測，會盡可能加快建屋及編配工作。

公屋不足，告別劏房無期，反映香港公私營房屋皆吃緊，私樓樓價難言大跌，向好機會仍然不小。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務
料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
港AI健身教練拓內地中學求突破
港AI健身教練拓內地中學求突破
拓復康治療不過資助關
拓復康治療不過資助關
張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：北水流入利好 中移購25946
金子：北水流入利好 中移購25946
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
潘啓才：港股名稱後英文字母的解讀
潘啓才：港股名稱後英文字母的解讀
《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
陸振輝：待人以誠 好運自然來
陸振輝：待人以誠 好運自然來
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
林少陽：通脹下利好價值型港股
林少陽：通脹下利好價值型港股
技術取勝：中電處50天線之上
技術取勝：中電處50天線之上
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
李聲揚：通脹受惠股：日清
李聲揚：通脹受惠股：日清
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
李順威：縮表將影響加息步伐
李順威：縮表將影響加息步伐
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
yuu伙拍Shell 入油換積分
yuu伙拍Shell 入油換積分
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101
何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101
瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096
瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096
摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280
摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280
周顯：互聯網世代轉換快 朱克伯格已out
周顯：互聯網世代轉換快 朱克伯格已out
王弼：憧憬美解封 吼租車股Hertz
王弼：憧憬美解封 吼租車股Hertz
曾淵滄：中移動受捧 可留意中電信
曾淵滄：中移動受捧 可留意中電信
湯文亮：冬奧背後龐大產業鏈
湯文亮：冬奧背後龐大產業鏈
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房
李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購
大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購
愛海頌不足半月連錄7宗租賃
愛海頌不足半月連錄7宗租賃
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%
疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%
投資基金 認清風險高低
投資基金 認清風險高低