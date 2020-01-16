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瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096

【明報專訊】藥明生物（2269）及其關聯企業上周遭美國納入「未經核實」實體名單，市場恐慌拋售股份，上周二股價收報62.25元，挫22.8%；上周三藥明復牌，截至上周五股價持續弱勢，續跌2.7%，收報56.7元，續創近一年以來新低。如投資者希望博藥明股價反彈，看好藥明可留意藥明認購21096，行使價75.93元，2022年6月到期，有效槓桿約4倍。

另外，近日內銀、內房、內險股走强，其中平保（2318）股價愈升愈有，上周五續升3.9%，收報69.3元，形成一支大陽燭，越過200天綫挑戰更高水平。由於平保升勢强勁，根據瑞銀上周五紀錄，平保相關好倉得到資金支持，近日其相關產品詢問度亦大增。如投資者看好平保股價可以再有突破，可參考價格相宜且高槓桿的平安牛證51907，收回價60元，行使價59.4元，2022年11月到期，有效槓桿約7.6倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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