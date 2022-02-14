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2022年2月14日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
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張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
環球經濟數據
金子：北水流入利好 中移購25946
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
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《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
陸振輝：待人以誠 好運自然來
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
林少陽：通脹下利好價值型港股
技術取勝：中電處50天線之上
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
李聲揚：通脹受惠股：日清
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
李順威：縮表將影響加息步伐
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
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廖偉強：別人恐懼時我貪婪
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
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愛海頌不足半月連錄7宗租賃
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%
投資基金 認清風險高低
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
【明報專訊】港股上周跑贏內地A股及美股，個別行業更出現炒風，市况良好。舊經濟股仍擔當領漲的角色，但短線已相當超買，加上殺估值的壓力未消，預料本周難有突破。
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