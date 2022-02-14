梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息

不過，值得留意的是美元似乎未有因而受到太大支持，個別主要外幣更錄得輕微升幅，例如歐元兌美元周四在波動交易後收市持平。雖然筆者相信短線歐元兌美元仍可能會出現更深的調整，但預計將可守住1.1300至1.1350的支持，後市亦有望再度嘗試突破關鍵阻力1.1525。不過，若匯價不幸失守1.1260的話，可能削弱筆者的看好觀點。

料歐元兌美元有更深調整

另外，澳元兌美元亦曾顯著升向0.7250，惟及後在美國消費物價強勁影響下由新趨勢高位顯著調整下來。

雖然近期澳元兌美元的升勢或有回吐，但0.7100附近的支持應可守穩；假若不幸跌穿0.7050的話，筆者對匯價的看法將會變得中性。至於另一商品貨幣紐元兌美元在下跌前亦曾飈升至 0.6730，而0.6580至0.6630的支持力度相信有助匯價抵抗進一步的下行壓力。

筆者預期市場不少投資者會有興趣趁低吸納澳紐雙幣，當中澳元兌美元的短倉平倉活動更可能是額外助力。

美日貨幣政策分歧 日圓短倉倉位偏高

日圓是周四其中一隻表現相對落後的主要貨幣。日本央行行長黑田東彥駁回市場有關日本央行可能收緊政策的猜測或是原因之一，而美元兌日圓亦在美國公布通脹數據後重新測試116.35附近的2021年高位。

儘管筆者認為日圓的估值或被低估，但由於現時日圓的短倉倉位偏高，加上美日的貨幣政策分歧，美元兌日圓可能仍會向117水平邁進。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]