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《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買

【明報專訊】新冠變種病毒Omicron在香港出現後，疫情變得一發不可收拾，近期每日確診個案過千宗。雖然有專家表示變種病毒殺傷力正在持續減弱，但以美國數據來看，病毒傳播力高以致目前當地死亡率已超過Delta變種病毒時期，因此更不應掉以輕心，預期疫情需要更長時間才能受控。此際，為加強保障，不妨考慮買入附有新型冠狀病毒保障的保險計劃。坊間更有部分公司提供費用全免的病毒保障，只需完成登記，不幸確診可獲一筆過1萬元賠償。

明報記者 黃清瑤

自疫情起，保誠已經多次免費送上「新冠狀病毒保障」，市民只需於Pulse by Prudential手機應用程式完成登記，就可獲得免費保障，包括確診賠償，若不幸於保障期內確診，保誠將就每名確診受保人士提供一筆過1萬元賠償。若不幸於保障期內或確診日期起計30日內，直接因新冠身故，保誠會就每名受保人士提供一筆過10萬元賠償。此外，申請人在登記同時申報所有18歲以下同住子女，就可同時受保。假設同住的一家四口不幸感染新冠，即可獲4萬元賠償。

藍十字涵蓋寵物保障

立橋人壽推出免費新冠病毒疫苗接種保障，成功登記者由即日至3月31日內接種該疫苗，如在接種後14天內出現不良副作用而身故，將會獲得一筆過30萬元身故恩恤保障。

除了人確診需保障，寵物也可能受牽連。藍十字增添額外「新型冠狀病毒」保障，包括「愛•寵物」保險計劃，成功投保可享最低85折優惠，額外保障包括高達800元獸醫診症或健康檢查。

中銀人壽亦推出「國際突發傳染病額外保障」，保障計劃涵蓋新冠病毒疫苗副作用，由即日至3月31日，成功投保任何危疾計劃包括「守護未來終身壽險計劃」及「非凡守護危疾保險計劃」，倘若確診新冠病毒，可獲得一筆過1萬元確診賠償。倘若不幸需要入住深切治療部，公司將會額外支付保單總保費的10%（適用於守護未來終身壽險計劃）或投保時之投保額的10%（適用於非凡守護危疾保險計劃）作為深切治療部住院賠償，以10萬元為上限。另外若接疫苗後14日出現不良反應並入住醫院，中銀人壽將會支付每日1000元住院賠償，上限為15天，總賠償額最高為1.5萬元。最後，成功投保人士可豁免額外保障的等候期。

恒生改保障範圍 賠償大縮水

坊間亦有其他保險公司提供短期新冠保障計劃，恒生銀行推出「易回贈101」意外及新冠保障計劃(兩年)，計劃包含人壽、意外、「2019冠狀病毒病」及疫苗副作用保障，計劃保障期只有兩年，投保年齡介乎18歲至64歲，分為4種計劃，最廉宜的計劃A每年費用為4652元，最昂貴的計劃D每年費用為46,520元。就以計劃A為例，意外身故賠償保障為10萬元、意外醫療費用保障可賠償上限為1.5萬元、「2019冠狀病毒病」身故保障及確診保障分別為10萬元及5000元。

該保單的其中個特點是保單在第一個周年日之前失效、退保或終止生效日，將會回贈保費的70% ；第一個保單周年日或之後會回贈80%；第二個保單周年日將會回贈保費101%。假設投保者選擇計劃D，兩年總保額為93,040元，期間因為接種新冠疫苗出現副作用住院10日，可獲得5萬元賠償，兩年後可獲得93,970元保費回贈。

早前恒生銀行為2022年1月1日前的保單受保人提供「2019冠狀病毒病」額外保障，若不幸確診可以獲得一筆過18萬元賠償，惟近日卻修改保障範圍，即日至3月31日確診，只能獲得總保費的25%或一筆過20萬元，以最低者為準。

富衛保強制隔離 醫護可投保

富衛近日推出升級版「新型冠狀病毒保障」，年費僅147至295元不等。產品容許各行各業人士包括醫護人員投保，為應對疫情，特設14日等候期，此外保單涵蓋感染病毒及新冠疫苗副作用保障。倘若確診感染新冠病毒及需要入院治療，或需要被強制隔離，富衛會提供每日最多1000元現金保障。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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