德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所

約根森指出，疫情爆發期間未影響業務發展，集團甚至在較早前發出盈喜。他說，集團自2002年進入內地市場，目前擁有8間眼科診所，另在德國及丹麥分別營運15間及5間眼科診所。

約根森又指出，最近集團以逾3000萬英鎊收購倫敦眼科診所London Vison Clinic Partners，專長於用以矯視的雷射屈光手術，並聞名於當地華僑市場，預期可帶來新增長點。

料內地業務增長長遠會超越歐洲

他表示，集團亦擬到另一華僑聚居地巴黎物色收購，集團在過去15至20年於歐洲眼科市場以治療老花方面發展較成熟，首席運營官張熠臨補充，亦正於美國一線城市洛杉磯、波士頓、紐約及三藩市物色收購。

雖然德視佳不斷在歐洲尋求收購，但約根森認為，內地業務增長長遠會超越歐洲；張熠臨則稱，德視佳在內地現時靠口碑及服務爭取客人，大量減省廣告開支，未來只要再將目前約25%的診所使用率提高，整體逾50%的毛利率仍有上升空間。

約根森說，集團擬在港新增專科診所，現時正洽商眼科醫生加盟，及物色診所位置。他認為，香港在治療高度數近視的後房型人工晶體（ICL）手術市場上幾乎空白，有潛質去進一步發展。他說，每間新診所一般投資額約200萬歐元，需時約一年半達至收支平衡。