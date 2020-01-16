經濟

料首隻本地STO半年內面世 BC科技：券商銀行洽提供虛幣服務

【明報專訊】證監會及金管局早前聯合發布通函為金融機構擬提供虛擬資產買賣服務規劃方向。目前透過旗下OSL發展虛擬資產平台等業務的BC科技（0863），執行董事兼法規事務主管刁家駿（圖）稱，通函為有意入市參與虛擬資產市場的證券行及銀行提供全面發展藍圖，公司目前正與不少證券行及銀行洽商合作，相信可為將來散戶入市買賣鋪路。他表示，隨着更多證券行及私人銀行入市，估計本港未來半年內有望迎來首隻證券型代幣發行（STO）面世。

明報記者 陳偉燊

OSL是目前本港唯一獲證監會發牌經營的虛擬資產服務平台，已向亞太區金融機構提供商業對商業（B2B）服務多時，提供交易、託管、SaaS（軟件即服務）。刁家駿稱，現時正與多家具規模的金融機構洽商提供技術支援方案。他引用證監會數據表示，目前本港有逾1400間持牌證券行、約110家銀行從事經紀活動，及逾1700家持牌基金經理。當中總額達4.5萬億美元的資產管理機構在管資產中，有72%來自專業投資者，私人銀行更已將約8%在管資產配置到另類資產，因此可供證券行及私人銀行未來投資虛擬資產的空間龐大。

對於證監會及金管局早前發表《有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函》提供指引，刁家駿估計，當中私人銀行對可經境內帳戶並到海外落盤的「綜合帳戶（Omnibus Account）」服務需求會相當大；至於目前指引未有明確提及服務範圍何時可擴展至散戶，他坦言集團亦正密切留意向散戶市場提供服務的發展空間，認為隨着業界按通函要求做好把關，「散戶參與虛擬資產市場只是遲早的事」。

「散戶參與虛幣市場是遲早的事」

在虛擬資產市場趨勢方面，刁家駿說，雖然目前交易量始終集中在五大虛擬貨幣中的頭三種（包括比特幣、以太幣），但近期投資者開始有分散風險迹象。他又預期，在證券行及私人銀行陸續加入市場推動下，在未來3至6個月，有機會見到企業在港推出首隻STO， 進一步加快市場發展，新增更多融資渠道。

相關字詞﹕金融管理局 證監會 刁家駿 BC科技

上 / 下一篇新聞

海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
海底撈港副線閃電結業 轉戰外賣火鍋 「內地版」專人送貨備餐 分析：難長期發展
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
業績未及預期 分析：誤判疫情 經營陷「死循環」
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
會計師公會冀年內與財匯局完成交接
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
寧德時代澄清被美制裁等屬惡意謠言
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
利息低供應少不再 樓價今年跌7至10%
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
上期薦內房燃氣光伏股表現佳
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
快狗打車遍東亞 惜仍未盈利
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
德視佳擬到法美收購 年內在港開眼科診所
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
泰格擬最多5億人幣回購A股股份
港AI健身教練拓內地中學求突破
港AI健身教練拓內地中學求突破
拓復康治療不過資助關
拓復康治療不過資助關
張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
張兆聰：港股階段性看好 難言牛巿重臨
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
陳智鑾：置業三部曲 由儲首期開始
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：北水流入利好 中移購25946
金子：北水流入利好 中移購25946
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
張兆聰：俄烏衝突港股抗跌 留意招行
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
伍禮賢：日清業務平穩 5.8元可買
潘啓才：港股名稱後英文字母的解讀
潘啓才：港股名稱後英文字母的解讀
《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
《幫你格價》：確診日逾千宗 新冠保險可買
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
沈永年：灣區寵物託運 宜預早辦理
陸振輝：待人以誠 好運自然來
陸振輝：待人以誠 好運自然來
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
梁振輝：美通脹高企 市場憂加快加息
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
陳大為：環保因素令碳排放價格飈升
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
何樂山：遊戲化金融之「機」不可失
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：通脹惡化 有利銅股
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
陸振球：中國版的「Don't fight the Fed」
林少陽：通脹下利好價值型港股
林少陽：通脹下利好價值型港股
技術取勝：中電處50天線之上
技術取勝：中電處50天線之上
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
謝偉銓：4招加快舊樓重建 提升生活環境
李聲揚：通脹受惠股：日清
李聲揚：通脹受惠股：日清
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
蔡金強：進擊的油價 必破百美元
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
徐家健：歐美制裁俄國資源出口 隨時害己不害人
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
艾雲豪：露檬價值10億的瑜伽課
李順威：縮表將影響加息步伐
李順威：縮表將影響加息步伐
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
揭政府保就業超支百億 David Webb諷「非常慷慨」
yuu伙拍Shell 入油換積分
yuu伙拍Shell 入油換積分
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
劉思明：舊經濟領漲 大巿短線超買
何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101
何啟聰：走勢現黃金交叉 中壽購16101
瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096
瑞銀亞洲：股價大跌博反彈 藥明留意21096
摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280
摩根大通亞洲：美10年債息破2厘 納指受壓沽10280
周顯：互聯網世代轉換快 朱克伯格已out
周顯：互聯網世代轉換快 朱克伯格已out
王弼：憧憬美解封 吼租車股Hertz
王弼：憧憬美解封 吼租車股Hertz
曾淵滄：中移動受捧 可留意中電信
曾淵滄：中移動受捧 可留意中電信
湯文亮：冬奧背後龐大產業鏈
湯文亮：冬奧背後龐大產業鏈
陳永傑：公屋不足 私樓難跌
陳永傑：公屋不足 私樓難跌
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
廖偉強：別人恐懼時我貪婪
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
布少明：今年樓巿料「先苦後甜」
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
馬泰陽：冰封樓市反是置業好時機
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
融創孫宏斌弟連辣稅蝕放敦皓特色戶 連同上月沽西半山兩豪宅 恐共蝕逾7470萬
李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房
李錦記主席李惠中 5480萬購樂天峯3房
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
防疫措施加辣 十大屋苑周末11宗增八成
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
新盤周末僅沽12伙 兩年來最淡靜
大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購
大南街一籃子舊樓 財團逾7000萬收購
愛海頌不足半月連錄7宗租賃
愛海頌不足半月連錄7宗租賃
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
128 WATERLOO飽覽九龍塘景致
疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%
疫情惡化 淘大均呎5個月挫5%
投資基金 認清風險高低
投資基金 認清風險高低