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東方匯理財管Arjan De Boer：疫下洛奇精神應對巿場波動

【明報專訊】東方匯理財富管理亞洲市場、投資和結構業務主管兼香港分行副首席執行官Arjan De Boer認為，面對新冠疫情、通脹升溫及市場波動增加等眾多挑戰，投資者應該以1976年首映電影《洛奇》(Rocky)主角拳擊手洛奇的永不言敗的精神保持投資，才可以實現財富目標。

明報記者 葉創成

Arjan De Boer早前出席該行投資展望會議時指出，與他年齡相近者，可能聽說過或還記得在1976年首映的著名大片《洛奇》，它由史泰龍主演，講述了寂寂無名的拳擊手洛奇的故事。洛奇不但要與自己的心魔抗爭，還要與拳擊世界冠軍阿波羅(Apollo Creed)一較高下，在付出艱苦的努力，並經歷各種失敗後，洛奇與阿波羅在拳擊台上展開搏鬥，而洛奇永不言敗的精神，為他贏得了最後的勝利。

「《洛奇》與我們今天的處境有何關係呢？」Arjan De Boer說他就此思考了良久，認為《洛奇》給的最大啟發是「沒有戰勝不了的敵人」。他表示，雖然人類在過去兩年一直與新冠疫情開展着艱苦的鬥爭，因此耗費了大量資源和人力，心理健康也不可避免地受到影響，但人類依然在努力奮戰，「洛奇永不言棄，心理彈性的重要性不亞於身體耐力，其次，與其他職業運動員一樣，洛奇也有自己的教練和顧問，而他們一直在背後給予洛奇莫大的支持，我們(投資者)也需要可以信賴和能給我們建議的伙伴，與我們並肩作戰，這很重要」。

Arjan De Boer表示，投資者需要像洛奇般堅守在拳擊台上，與阿波羅展開搏鬥，「我們需要保持投資，努力應對市場波動」。

全球經濟政策分化 「猛虎之眼」尋機會

按照中國傳統曆法，今年是壬寅虎年，Arjan De Boer指出，《洛奇》這部電影還有一首著名的插曲《猛虎之眼》(Eye of the Tiger)，認為投資者今年也必須擁有「猛虎之眼」，堅定專注於投資目標：「當下通脹壓力呈現上升趨勢，我們在成本壓力增加的情况下，不能過於自信(編按：指安於現狀，持有現金不作投資)，為了實現目標，我們必須承擔風險，保持投資，這要求我們解讀、研究和分析全球市場近期發生事件，作出適當的投資決定。」

東方匯理財富管理亞洲資本市場主管Davis Hall分析，分化(Divergence)是當前重大投資主題，例如上季德國經濟幾乎陷入衰退，而美國經濟期內卻增長強勁；今年美國通脹升溫料將被迫加息，與此同時，中國卻正在放寬政策。他認為，全球主要國家經濟及貨幣政策出現如此大的分化，既為投資者帶來不少投資機會，但也要懂得避開由此帶來的風險。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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