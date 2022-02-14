經濟
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花旗廖嘉豪：港股價廉無懼加息 看好中資3板塊

【明報專訊】雖然上周本港新冠疫情確診個案急升，惟在中資股帶動下，港股表現不差，恒指全周上升333點或1.36%，收報24,906點；今期封面故事專訪花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪，以及東方匯理財富管理亞洲市場、投資和結構業務主管Arjan De Boer分析最新形勢。廖嘉豪認為，港股在去年下半年顯著調整後，目前估值吸引，今年內地政策轉趨寬鬆，有利經濟增長及企業盈利，預料恒指年中及年底可分別升至26,000及28,000點，當中廖嘉豪看好中資電動車、運輸及醫療股。Arjan De Boer認為面對新冠疫情、通脹升溫及市場波動增加等眾多挑戰，投資者應擁有「永不言敗」的精神保持投資，才可以實現財富目標。

明報記者 葉創成

美國通脹若繼續升溫或居高不下，迫使聯儲局大舉加息，將會是今年本港及全球股市的主要威脅之一，而美國勞工部上周四公布上月消費物價指數（CPI）/通脹按年增長7.5%，增幅屬逾40年以來最快（見圖1），廖嘉豪在專訪中表示，該行料美國通脹短期仍會繼續升溫，並且已上調聯儲局加息預測。

美3月料加息半厘 致力遏通脹

「美國1月CPI按月上漲0.6%，按年上漲7.5%，隨着能源成本走高，2月份可能進一步上漲。 在2021年下半年CPI飈升之後，通脹開始放緩的情况有可能最早在2022年3月發生。然而，通脹風險仍然上升——既因為供應鏈問題可能持續更長時間，又因為勞動力市場緊張可能推高服務價格，這意味着聯儲局政策的風險仍然存在更激進的政策利率路徑上。

「花旗預計聯儲局2022年加息5次，3月加息0.5厘， 然後在5月、6月、9月和12月各加息4次，各0.25厘，即2022年總共加息1.5厘。我們預計當局在2023年將進一步加息3次，意味2023年底聯邦基金利率將升至2.25厘至2.5厘。

「如果美國通脹繼續走強，聯儲局連續在議息會議上加息爭議性就會較小，這意味着2022年會加息6次或7次、每次0.25厘並非不可能的結果。因此，我們繼續認為，即使市場預期接近5次加息，也並未完全反映可能出現的結果」。

7月起料縮表 每月收水250億美元

在美國上一輪，即2015年12月開始的加息周期中，聯儲局在開啟加息周期近兩年後，2017年10月才開始縮減資產負債表規模，惟今次聯儲局有官員建議，在3月加息後短期內便啟動縮表，而花旗亦有相若看法。

廖嘉豪表示：「我們繼續預計6月宣布縮減資產負債表，從7月開始縮減，幅度為每月250億美元，在3個月內減幅會增至每月750億美元。風險在於甚至可能提前幾個月到5月或6月已開始縮表。」

標指年底前料升15% 價值股跑贏增長股

根據上述分析，美國聯儲局今年收緊貨幣政策料難以避免，美股三大指數上周亦繼續調整，道指、標指及納指分別下跌1%、1.82%及2.18%。不過，廖嘉豪表示，花旗仍看好今年美股表現，給予標指年底目標5100點（與上周收市4418點比較，潛在升幅逾15%），「美國今年啟動加息周期，其中一個原因是當地經濟增長仍然理想（編按：花旗預測美國GDP今年按年增長4%，僅較去年增長5.5%略為放緩），這可望支持企業盈利繼續增長，但值得注意的是，今年與去年比較，（由於缺乏2020年疫情帶來的低基數效果）美國企業盈利按年增長料將顯著放緩（見圖2），市場上的資金亦沒有之前那麼充裕，所以投資者要審慎選股，我們看好市盈率低、市帳率低及息率高的上市公司，預料價值股將跑贏增長股」。

利好因素已反映 美匯料橫行

雖然美國聯儲局加息縮表在望，不過，廖嘉豪認為，不少利好因素已反映於美匯指數近月升勢之中，花旗予美匯指數0至3個月、6至12個月及長線預測分別是94.63、95.26及96.4，與上周五收報96.08比較，變化不大，他解釋：「 儘管聯儲局在1月的議息會議上為更大幅度或更快地為加息敞開大門，但美匯指數已失去上行動力，部分原因是由於歐洲經濟數據優於預期的情况與美國相比將更多。鑑於負利率政策已經實施了很長時間，歐洲央行的鷹派轉變在短期內支撐了歐元。可以說，從3月開始的每一次政策會議都可以做出政策決定，包括縮短逐步取消淨資產購買的期限，這幾乎等同會提前首次加息的時間。」

「除了貨幣政策之外，對歐元的額外短期支持可以來自經濟數據，優於預期的情况比美國更多。隨着歐洲政府放鬆人口流動限制，疫情控管指數或將下降，類似於2021年第二季，導致服務業活動預料將大幅提升。顯然，主導因素是歐洲央行對高通脹的關注和歐洲收益率的重新定價。歐洲央行的鷹派立場或可支持歐元的短線動能，但中線來說，我們預計，對歐洲央行而言，總需求不足和實際收入收縮將可能再次成為普遍存在的問題。所以我們預期，美匯指數或區間上落，短期或較弱，中長線則可能收復失地。」

原料成本壓力紓 支持中下游企業盈利

恒指上周上升1.36%，今年以來升幅已擴大至6.45%，與美股道指、標指及納指期內分別下跌4.4%、7.29%及11.84%，出現了「港股升、美股跌」的情况，與去年下半年走勢屬相反。

廖嘉豪分析，港股年初至今的升浪有多個利好因素，預料可反覆回升至年底，給予恒指6月底及12月底目標價分別是26,000點及28,000點，「首先，恒指去年反覆下跌後，已回吐上次升幅逾80%（編按：恒指2020年3月19日由低位21,139點回升，去年2月18日最高報31,183點，累積上升10,044點，跟着反覆下跌至去年12月20日低位22,665點，累積下跌8518點，佔早前上升10,044點的84.8%），在此背景下，港股再下跌空間有限」。

「第二，內地今年不論貨幣政策及財政政策均已轉為支持經濟增長，尤其是貨幣政策與去年比較已由緊轉鬆（見圖3），故我們預期內地總體信貸規模佔GDP比率今年將明顯回升，此情况在2020年也曾出現，當年MSCI中國指數預測市盈率便由12倍升至17倍。

「第三，通脹是近來大家關心的課題，我們預期內地工業生產者出廠價格指數（PPI）與居民消費價格指數（CPI）的差距今年將會收窄，這反映上游原材料成本壓力回落，有利中下游企業利潤率改善，支持盈利增長。」

板塊方面，廖嘉豪指出，目前花旗看好中資電動車、運輸及醫療股，「第一，我們看到內地政策對電動車很支持，去年電動車銷量增長亦遠高於傳統汽車；第二，我們也看好運輸股，去年內地PPI急升令成本上漲，卻因為CPI升幅落後而難大幅轉嫁成本，今年PPI與CPI差距收窄的話，屬明顯利好；第三，我們看好醫療股，由於內地政府加快推進藥品及醫療耗材集中採購政策的影響，該板塊自去年下半年以來已顯著調整，目前市場對它們的預期已低得無可再低，我們認為低殘股價現已反映大部分負面因素，而內地醫療行業將有整合機會，預料龍頭企業市佔率將進一步上升」。

看好電動車運輸醫療股

總結是次訪問時，廖嘉豪表示，雖然花旗今年看好美國股市及中國股市，但由於美國快將踏入加息周期，跟着亦會縮表，今年投資重點是要重視資產質素，最好投資有能力增加派息的股票：「今年不論全球哪一股市也好，可優先考慮投資於龍頭、優質企業，原因是全球經濟及企業盈利增長放緩，而且歐美國家亦會相對收緊貨幣及財政政策。怎麼才叫優質企業呢？我認為股息增長是其中一個關鍵指標，當然也要留意資產負債表是否穩健及現金流是否強勁等因素。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕樓價 美國加息 美股 恒指目標價 花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪

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