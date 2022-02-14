花旗伍燕儀：冀疫情短期受控 零售銀行業務可「追落後」

伍燕儀認為，倘若疫情能夠短期內可控、經濟盡快復蘇，相信仍可以「追落後」。展望2022年，伍燕儀相信新冠疫情仍是市場最大變數，不過有見內地及大灣區的發展機會，以及美國加息對銀行業有一定幫助，對今年展望審慎樂觀。

美加息助銀行業 今年展望審慎樂觀

回顧花旗去年表現，伍燕儀透露，整體收入按年持平，但優於該行早前預期；當中企業銀行及企業諮詢服務收入創新高。在全球低息環境下，該行稅前利潤只錄得輕微增長。

不過，受疫情封關限制，伍燕儀坦言跨境理財通的表現不如自己理想，憧憬未來通關能夠刺激上客量；就目前而言，北向通和南向通的表現相若。

花旗去年大舉發展財富管理業務，整合花旗私人銀行（Citi Private Bank）及個人銀行財富管理（Consumer Wealth），成立Citi Global Wealth。伍燕儀指出，年內Citigold和Citigold Private Client的新增客量按年上升了11%，並形容兩者上客表現不俗；管理資產規模（AUM）則按年錄得高單位數字增長。

伍燕儀補充，由於AUM表現受市况影響，銀行亦難以作預測，不過對去年的新增資金淨值表現感滿意。

今年目標增聘600至700名員工

伍燕儀表示，花旗將繼續投放資源，尤其集中在招聘人手和科技發展，預期在2022年至2024年期間，投資金額將較前三年提升三倍。她透露，該行去年聘請逾1000名員工，新增職位逾300個。

伍燕儀表示，主要受到疫情及移民潮等因素所影響，該行去年員工流失率按年上升5個百分點。伍燕儀指出，現時花旗香港員工約4600名，2022年目標增聘600至700名員工。