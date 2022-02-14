陳茂波：加息疫情阻周轉 鼓勵銀行提供協助

稱美加息周期風險可控

陳茂波表示，目前評估這次美國的加息周期，對香港金融及貨幣穩定帶來的風險可控，而過去多年來為金融市場建立的緩衝及實施的抗震措施，依然發揮着作用。基於本港銀行體系流動資金充裕，銀行體系總結餘達到3500億港元，估計即使美國加息，資金流向變化亦不致令港元拆息緊隨向上。

樓宇按揭借貸比率相當穩健

陳茂波指出，在樓市方面，政府過去推出多輪宏觀審慎措施，樓宇按揭借貸比率相當穩健；銀行在審批貸款時的壓力測試，亦考慮一旦遇上加息時供款人的財務抵禦能力，因此樓市不會對金融體系造成系統性風險。至於本港的銀行體系，陳茂波稱，一直維持着高度抗禦衝擊的能力，金管局對銀行進行的定期壓力測試亦顯示，銀行體系能承受潛在的利率急升及引起的連鎖效應。他強調，政府會全力按照「動態清零」的目標和策略，抗擊疫情。他又指，本港多個防疫環節都出現嚴重瓶頸、急需增援，中央的關懷、支持和協助將大大提升本港各方面條件，有利迅速應對及盡快管控疫情。