會計師公會冀年內與財匯局完成交接

稱有約1800會員未更新會籍

公會表示，來年工作專注於加強會員與會計專業人員不同範疇的發展，推出專業進修課程，如資產減值風險、持續經營及應收帳款撥備等；以及近來熱門議題如特殊目的收購公司（SPAC）、虛擬貨幣，亦會更新專業資格課程（QP）內容。此外，公會研究落實國際可持續發展準則，將與不同持份者如監管機構溝通，指會計界可於環境、社會及企業管治（ESG）報告中的鑑證服務上扮演重要角色。

人才流失嚴重 籲加薪增福利挽留

提到港府防疫政策被批過於嚴厲難以輸入海外人才，加上移民潮的催化下，不少金融機構反映人才流失嚴重，被問到業界是否面對相同困難，方蘊萱指出，業界人才流失嚴重，會計師事務所去年人才流失比例呈上升趨勢，當中不乏轉投私人機構、上市公司或各大監管機構，希望透過上調薪酬、增加花紅和員工福利來挽留人才。

她又指出，汲取過去兩年應對疫情經驗，例如安排內地人手以應付海外實地核數考察等，相信新一波爆發無礙業界工作，反而能加速業界數碼化轉型。至於「一人一票選會長」早於去年6月結束諮詢，方蘊萱表示，結果顯示會員並無鮮明取態，而相較財匯局職能轉移的交接，會長的選舉方式並非優先事項，目前未有特定時間表推進落實。