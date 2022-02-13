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張宗永：美女的double talk

【明報專訊】谷愛凌贏了，朱易輸了。兩個同樣是美國出生，移「籍」中國的冬奧選手，賽後內地網民的反應對受者而言，前者是天堂，後者是地獄。但是，我覺得真正的輸家是內地的民智。

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