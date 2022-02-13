「族長」：擬葡國南部建虛幣村

以DAO管理社區

泰胡圖計劃以去中心化自治組織（Decentralized Autonomous Organization, DAO）來管理社區。DAO是基於區塊鏈技術營運的組織，透過在區塊鏈編寫的智能合約（Smart contract）運作。這些以程式碼寫入區塊鏈的智能合約，規範了DAO的一切營運和交易。換言之，DAO相當於一家沒有行政總栽、沒有員工的公司，而維持其營運的一切智能合約規則，基於DAO全體成員的共同決定。

泰胡圖的去中心化社區，土地將按平方米劃分，然後以非同質化代幣（NFT）的形式出售。他還打算利用太陽能和風能開採比特幣，然後利用挖礦機產生的熱力，在冬季為房屋供暖，形成一個閉環系統。泰胡圖說：「我們希望建立一種去中心化的生活方式，這就是未來。」

土地以NFT形式出售

比特幣通常被認為是首個全面運作的DAO，它具有編程規則，一切運作按這些規則進行，並透過協調程序讓比特幣社群達成共識。不過並非所有DAO都像比特幣一樣成功。

2016年5月，德國初創公司slock.it推出名為「The DAO」的去中心化組織，用以經營其「去中心化版本的Airbnb」。當時的集資活動取得巨大成功，籌集得價值超過1.5億美元的以太幣。

不過它們的DAO代碼存在一些問題，導致黑客在2016年6月成功盜取了價值5000萬美元的以太幣。儘管問題與區塊鏈技術無關，只是slock.it的代碼有漏洞，但這次黑客攻擊卻破壞了一些人對DAO的信任。

[企業地球村]