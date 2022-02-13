虛幣零稅率 比特幣家族定居葡萄牙

資料來源：CNBC、福布斯

2017年，迪迪‧泰胡圖與太太變賣了2500方呎的房子及幾乎所有值錢的東西，將財產全部兌成比特幣，然後攜3個孩子周遊列國。回顧5年前，比特幣的價格才900美元左右，到去年11月曾升至接近6.9萬美元的峰值，目前的價格回落至4.3萬美元。

現年43歲的泰胡圖未透露目前持有的虛幣資產價值，僅表示將虛幣資產分散存放於4個洲，因此估計他們持有的虛幣資產價值，足以驅使他們飛去不同國家兌現。

葡萄牙視虛幣為支付方式 非資產

葡萄牙對虛幣資產的0%稅率，對泰胡圖家無疑有巨大吸引力。虛幣稅務軟件公司CoinTracker.io稅務策略負責人Shehan Chandrasekera解釋，有別於美國將虛幣視為財產，並以類似於股票或不動產的方式徵稅，葡萄牙將虛幣視為一種支付方式。

在葡萄牙，虛幣類似於法定貨幣，購買或出售虛幣的收益毋須繳稅。將比特幣兌換成法定貨幣，也毋須繳納增值稅。加上該國在適合外籍人士居住的國家排行榜往往名列前茅，吸引愈來愈多的外國人湧入。葡萄牙在2021年的人口普查數據顯示，過去10年，葡萄牙的外國居民人數增加了40%。

葡外國居民人數10年增40%

泰胡圖的兄弟姐妹也在沽售房產，將現金投資比特幣，並可能移居葡萄牙。泰胡圖說：「我們一個比特幣大家族一起旅行，這當然非常酷。」

泰胡圖透露，在葡萄牙申請居留的過程相當順利，沒有很大困難。即使他們一家在葡萄牙未擁有任何資產，他們仍被視為葡萄牙正式居民。有別於波多黎各等其他虛幣避稅天堂，葡萄牙不會要求申請人居住一定的日數。

由於泰胡圖一家是歐盟公民，因此有權在葡萄牙永久居留。對於非歐盟公民，葡萄牙也為外籍人士提供幾種獲得居留權的途徑，包括黃金簽證（購買房產或在當地進行投資的簽證）和D7簽證（退休簽證）。

在葡萄牙唯一會落入虛幣稅網的人，是在當地經營虛幣交易業務的人士。泰胡圖說：「如果你在葡萄牙透過提供服務來賺取虛幣，你需要為這些虛幣繳稅，我目前在葡萄牙什麼也賺不到，所以對我來說稅率是0%。」

虛幣投資者德利（Wout Deley）原本在比利時一家公司擔任銷售經理，近年他也賣掉房子，大舉投資虛幣。在新冠疫情爆發初期，他在歐洲旅行，最後決定在葡萄牙定居。

德利的投資策略是將三分之二的資金投資於虛幣。他說，在任何時候，自己的銀行帳戶最多只有1萬歐元（約8.9萬港元），其餘總是虛幣。

他說，比利時向虛幣徵收巨額稅款，如果留在比利時，其虛幣利潤將面臨接近40%的稅率，「想讓你的利潤倍增？搬到葡萄牙就行。」

年輕人外流 對虛幣投資者更開放

德利稱，在葡萄牙南端的拉古什（Lagos）找到一棟非常廉宜的別墅可以長租，以建立居留權。他說，當地氣候溫暖，又沒有交通擠塞，吸引愈來愈多外國的虛幣投資者移居當地。他指出，葡萄牙的年輕人紛紛出國，令當地面臨人才外流，因此當地政府對擁有資本的人士及虛幣投資者更加開放。

不過對美國的虛幣投資者來說，移居葡萄牙也無法逃過稅網。美國公民、綠卡持有人，或在美國居留的外國人，無論身在何處，又或把虛幣存於任何地方，也需要將虛幣收益向美國政府繳稅。

當美國納稅人移民外國，他們通常要繳納「離境稅」，金額相當於納稅人在放棄公民身分前賣掉所有財產所要繳納的稅款。

[企業地球村]